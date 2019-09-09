「我們一起吃過很多鹽」安倍私交牌觸礁 　普丁：日人免簽訪島已是退讓

▲安倍晉三表示，自己和普丁已舉行過27次雙邊會談。（圖／路透）

記者吳宛霖／綜合報導

面對日俄兩國間的領土爭端，日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普丁日前在海參崴會談。安倍試圖用個人關係和經濟合作打破僵局，聲稱「我和普丁已經見過27次面了」，「我們之間是吃過很多鹽的關係」。對於這項「私交牌」策略，普丁表示，針對南千島群島的4座島嶼問題，《日美安保條約》是兩國締結和平條約的障礙，基於政治判斷和人道主義，已特別允許日本人免簽證訪問南千島群島，已經是一種「退讓」。

根據《共同通訊社》報導，普丁在與安倍會談前，參與涉及領土爭議的色丹島（俄羅斯稱之為希科坦島，是南千島群島中的一座島嶼）水產加工廠開工儀式，表態將繼續進行島嶼開發，同時強化軍備。報導指出，在日俄和平條約談判停滯的局勢下，俄方的相關舉措是在加強對南千島群島的實際掌握。

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俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩國間的現實問題只有在互信的基礎上才能解決，但因期望值過高，目前不可能達成真正的解決共識，「整體來說，我們積極看待雙方的合作，但遺憾的是，目前還未成功解決一些重要的問題。」

安倍晉三指出，自己所提議的8項經濟合作有助於解決普丁重視的就業、醫療、環保等議題，希望締結和平條約。據了解，他們在台上多次擁抱，關係看起來相當要好。

▲左下角介於1855年與1945年間的4個島嶼，是日俄主權爭議的北方四島。（圖／翻攝自維基）

俄羅斯和日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本用1855年簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求俄羅斯歸還南千島群島的4座島嶼，並將它視為簽訂和平條約的條件；俄國則主張，根據二戰結果，南千島群島已併入國家版圖，擁有「無可爭辯」的主權。

有爭議的島嶼為擇捉島、國後島、色丹島及齒舞群島，劃歸俄羅斯薩哈林州（Sakhalinskaya oblast）南庫里爾斯克行政區管轄；日方則宣稱，4座島嶼行政上隸屬北海道根室振興局，國家擁有南千島群島的主權。

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