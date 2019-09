必看美妝新品特搜！Giorgio Armani智慧水粉底、植村秀無極限氣墊粉餅

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸,這篇就從滿足這樣的慾望開始,一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們,價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標,只是V編提醒大家,小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?



Giorgio Armani 設計師水感光影粉底 共4色,30ml/NT$2,450

GIORGIO ARMANI將於9/1 推出的劃時代亞曼尼AI智慧水粉底 - 「設計師水感光影粉底」,擁有革命性三大智慧科技,首創「AI藍光濾鏡科技」,幫肌膚智慧提亮,獨家普魯士藍光,矯正暗沉蠟黃,還原白皙淨透美肌;「AI補水網科技」為肌膚智慧補水,恆控保濕,底妝全天服貼不卡粉;獨家「AI光影球體」,智慧柔焦肌膚紋理,完美修飾瑕疵,細緻零粉感,訂製宛如天生的無瑕雪紡肌!全新普魯士藍LOGO瓶身,閃耀低調光芒,展現如伸展台上時尚奢華質感。





M.A.C 超持妝全能氣墊粉餅SPF50/PA++++ 全24色/NT$ 1,600

M‧A‧C研發出24小時超級持妝、超級遮瑕、超防曬同時超輕爽,擁有獨特霧絲絨妝感的全能系氣墊-#超持妝全能氣墊粉餅SPF50/PA++++,內含玻尿酸、水感平衡配方及六胜肽等醫美專用成分的全新配方不僅油肌能夠同時全日乾爽持妝,乾肌亦能滋潤保濕不脫妝,全面進化市面上氣墊的缺點,徹底抹殺你對氣墊負面觀感,搭配史上最強大的遮瑕力,肌膚最難對抗的斑點、細紋毛孔通通能一拍全滅,以制霸業界的24種色選,給予每個人專屬絕美的霧絲絨妝感。

植村秀shu uemura無極限超時氣墊粉餅SPF36+++ 全5色,15g/NT$1,650

植村秀「無極限底妝天團」的2019最強生力軍-無極限超時氣墊粉餅,號稱第一顆會呼吸的氣墊,質地清爽,無黏膩厚重感,兼具完美遮瑕、超輕透、神持妝等打底優勢的秘密,無論是單獨使用,無須任何技巧隨手輕拍完成絕美霧光肌。植村秀為無極限超時氣墊粉餅研發出專屬抗菌氣墊粉撲,這種結合防水薄膜+夾層式粉撲的獨特氣墊粉撲,能夠均勻吸收粉體並釋放剛剛好的粉底量,讓你每次輕拍上妝,妝容都均勻薄透,煥發令人激賞的霧面光。

此外,為了維持液態粉體的柔滑高延展特性,植村秀特別研發出一種「蜂巢網狀彈力纖維網」以完整封存每一滴粉底,保持粉體的清新水潤質感,從第一次使用到最後一次都如此完美。另外,外盒獨特方形底盒和圓形上蓋的設計,體現出植村秀彩妝不僅適合每一位女性,更適合每一個人,不拘性別的魅力!





Sisley輕羽淨亮保養粉底液 共4色,30ml/NT$3,200

Sisley全新推出 輕羽淨亮保養粉底液,不僅有超強淨亮活化護膚功效,兼顧了保養和彩妝功效,讓你在上妝的同時,也達到頂級的肌膚呵護效果,由內而外散發出自然淨亮的光感肌,宛如天鵝絨般的滑柔光澤。最棒的是,輕羽淨亮保養粉底液結合完整的專業護膚及色彩繽紛的彩妝,質地雖然極度輕薄,但其極淨的純色粒子和光學柔焦粉體卻能達到絕佳的遮瑕力及提亮效果,打造出宛如新生嬰兒般的母胎美肌,半霧半光的名媛質感妝效!

此外,運用頂級植物成分,如蕎麥籽萃取物、錦葵萃取物,以及梔子花萃取物,讓肌膚在上妝同時更能提升防禦力,預防肌膚暗沉蠟黃;並且為肌膚持續保濕補水,即使長時間上妝,也能讓皮膚維持滋潤保濕的狀態。無油配方,即使面對台灣炎熱或潮濕的氣候,也能保持在清爽的最佳狀態,輕鬆打造出輕盈、充滿滑嫩光澤,令人幾乎察覺不到的輕薄妝容,讓整體妝容質感優雅滿分 !

MAKE UP FOR EVER REBOOT活潤精華粉底液 共7色,30ml/NT$1,700

2019秋季,MAKE UP FOR EVER推出首瓶保養型粉底「REBOOT活潤精華粉底液」,添加了人蔘根萃取、山茶花萃取、麥冬根萃取、維他命及玻尿酸成分,能全面提高修護能力並為肌膚注入滿滿精華,彷彿像是睡了美容覺,讓肌膚瞬間飽滿、明亮,並有提拉效果,上完妝就有如敷完面膜般的保濕,呈現自然透亮的肌膚。新推出的Y218色號是推薦使用的全新色選,冷暖色澤各半,有效解決亞洲女性容易暗沉的問題。此外,建議搭配使用全新「#112貼膚粉底刷」(NT$1,500),獨特斜角設計與綿密刷毛,能將精華粉底緊密推入肌膚,上妝時由下往上,還能同時將臉部肌膚提拉緊緻;前方的圓弧角度能輕鬆處理眼角、鼻翼、嘴角等細部位置,打造由內而外透亮、緊緻且服貼的自然底妝,更能達到V臉效果。

※編輯:yoyo.su | 來源:各品牌 |

(完整文章請看VOGUE.com)



