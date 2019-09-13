「2019桃園地景藝術節」登場　7大裝置藝術、白色之翼表演必看

喜歡藝術，其實不用特別飛到國外也看得到！台灣每年在各地城市都會推出不同主題的藝術活動，其中桃園的「地景藝術節」就是其中之一，這個活動自從2013年起每年都會選在桃園的不同行政區輪番舉辦。2019年的「地景藝術節」將進入八德區，以「守護所在，進擊未來」為概念，以「新風景線」的想像與創作為主題，選在閒置多時後被規劃為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區，向外擴延至週邊的城區綠地與陂塘生態區，整合自然園區和陂塘生態的養護特質，以及昔日軍警營地兼具守備和戰略意義的風格打造而成。



今年的「地景藝術節」將翻轉歷史以來的「地景」啟發前來欣賞的民眾，不僅有藝術的創作，也會舉辦講座。在主展場大湳森林公園、鄰近的西坡陂塘和兒童美術館等展區，囊括德國、法國、美國、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、中國以及台灣，來自繪畫、雕塑、建築、設計或新媒體等不同領域的藝術家，共計展出24件作品；溪濱公園和中大公園，則由景澤創意有限公司的執行長吳思儒策劃的「藝遊八塊厝」展區，呈現藝術家與鄰里居民、社區學校或在地農會等合作的10組創作。至於表演與講座的部分，則會結合地方文化、歷史記憶、特色產業與生活環境相關的體驗與活動，希望藉此串連起桃園的自然、人文甚至情感脈絡，不僅能探索過去、發現當下、也能思考未來。



以下就先來看看目前公布的藝術作品：

自然舞衣

由中國藝術家馬岩松與其MAD建築事務所共同創作的作品，將原本軍用的3層高建築，這次特別披上一層「舞衣」，隨著陽光和風影在蔥鬱林木中閃爍流動，白天或晚上到訪都可以有不同的感受。若是走進這座「山丘」，又是截然不同的一番景象，因為這層波光粼粼的山形薄膜下方是一處半戶外的花園，站在這裡可以感受到舒爽的氣息，彷彿到了一個虛擬的空間中。

展示地點：大湳展區



漫遊小憩所

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由台灣藝術家林育正設計的道路，層層堆疊彩色的線條，畫出一彎彎恍若彩虹的弧度，成為在大湳營區裡與世隔絕的小憩處，希望可以讓來此漫遊的民眾在行走的道路上，有個能夠小坐休息，觀賞身邊美好的所在。

展示地點：大湳展區



大湳轉綠林

由韓國建築師兼公共藝術家梁秀印Yang Soo-In設計的綠林空間，由一顆顆旋轉樹聚集而成，成為一座期間限定的都會公園。旋轉樹是一個簡單的機械裝置，運用單一馬達與8片大型塑膠網製成樹葉組裝而成，讓旋轉數達到穩定又有彈性的平衡狀態，只需依靠馬達產生離心力讓旋轉樹開支展葉，當馬達關閉時，樹葉則會因重力而下垂。但也不用擔心裝置的危險，因為旋轉樹頂端配有一個測風器，弱勢風力過強時會讓裝置保持收束狀態，而且真樹木扎根夠深可以保持穩固。

展示地點：大湳展區



柔軟的防衛

由來自北藝宿舍219室友共同組成的團隊「倆妖勾」設計的作品，以「柔軟的防衛」為概念，從場域的歷史脈絡與環境進行發想，利用軟性布面的材質與彈藥庫的堅硬形成對話，充氣後的布面狀態變成尖角錐體，使建築體的外觀看似帶有攻擊與侵略性，消氣時的另一個動態卻又看到材質性的柔軟特徵與親近感，藉此呈現保一總隊的雙重角色。在嚴肅的營區裡，以幽默、有趣的造型讓民眾能以輕鬆的方式來營區裡感受這地方的故事。

展示地點：大湳展區



許多庭

由兩位台灣建築家方瑋、洪誌遠共同創作而成，為已經失去原本功能的舊營區中的宿舍增加特質，以牆的材料與形式作為舊建築改變的出發點，藉由局部影響整體，讓原本3棟獨立的建築相互連結，並將原本著重的室內機能，翻轉成具有連續感的多重室內／外，用建築與庭園的新關係，帶領大家一同經歷一場漫步於自然之中的環境閱讀之旅。

展示地點：大湳展區



克勞德船

來自德國的藝術家松亞芙得麥雅Sonja Vordermaier設計而成，她將飄盪池面的小船固定上數十面大小不一的鏡子，經過的人們只需要定睛觀看，即可看見花花世界。

展示地點：大湳展區



歡聲笑語

來自新加坡的雕塑藝術家陳偉立這次創作的裝置藝術是由一系列漂浮的雨雲組成，在湖面上空盤旋，雨水繚繞，與桃園地景藝術節的寧靜背景並列。 另一方面，由於全球有6.63億人無法輕鬆獲得清潔用水，「雲朵」的出現提醒了人類面對大自然所給予的恩惠，與全球暖化自然變遷後的災難。就像電影電視上每每出現的卡通雲一樣，雲朵是一種幽默又荒謬的重建自然的嘗試。漂浮在湖面上的雨雲創造了一個奇觀，激發人們深思全球關注「供水」議題，及永續發展的背後意涵。

展示地點：西坡展區



接著則是「地景藝術節」期間舉辦的活動與表演：

灑落的藍眼淚

1970年代，馬祖人大量移居桃園，八德是目前臺灣本島聚居最多馬祖人的行政區，居民從馬祖帶來不同於本島的生活方式，是桃園多元文化中珍貴的資產。藍眼淚是每個馬祖島民對於土地的共同記憶，離開了島，在其它地方看到夜間的海都是黑的，不會閃閃發亮。活動將動手創作象徵性燈飾，將馬祖海岸線最美麗的風景重現於地景藝術節。

在地參與：馬祖龍山寺文史工作協會

活動地點：大湳展區E2

活動日期：9月8日 11:00-12:00、15:00-16:00



立正，敬禮

成立於2010年的全台首個以操槍為主體的表演藝術團隊－Vanguard先鋒職業操槍隊將透過精準槍法和多元化的表演編排大展專業特技。

演出地點：從大湳森林公園北入口開始，預計沿綠蔭步道、水廣場、行經彈藥庫，最後於大湳森林公園南廣場結束。

活動日期：

9月13日 16:30-18:00

9月14日 14:00-15:30、16:30-18:00

9月15日 14:00-15:30、16:30-18:00



馬戲樂園

從曾經難以親近的軍警訓練基地，到現在充滿自然風光的大湳森林公園，我們看見日益蓬勃的生命氣息。這次將由2011年成立的FOCA福爾摩沙馬戲團將與園區內歷史廳舍和自然場域結合，融合特技馬戲和舞蹈，邀請觀眾隨著演員的腳步，來看一場流動的地景藝術。

演出地點：從大湳森林公園北入口開始，預計沿綠蔭步道、水廣場、行經彈藥庫，最後於大湳森林公園南廣場結束。

活動日期：

9月13日 16:30-18:00

9月14日 14:00-15:30、16:30-18:00

9月15日 14:00-15:30、16:30-18:00



愛情雨

由英國頂尖新馬戲劇團艾克馬戲團Acrojou帶來雨中漫舞的超現實街景，舞者在左右擺盪移動的巨型大環中翩然起舞；即便遭遇現實暴風驟雨，仍竭力追求愛與自由。詩意流轉的肢體表演，舞出豐富的愛情生活情境！

演出地點：從大湳森林公園北入口開始，預計沿綠蔭步道、水廣場、行經彈藥庫，最後於大湳森林公園南廣場結束。

活動日期：

9月13日 16:30-18:00

9月14日 14:00-15:30、16:30-18:00

9月15日 14:00-15:30、16:30-18:00



大湳森之光光雕表演

由藝術家陳怡潔率領的跨界多媒體製作團隊設計的光雕表演，這次將透過音樂、燈光、投影、AR互動影像所共織出的全長200公尺的森林光雕環境劇場，內容以全台族群數量不到200隻的黃鸝鳥為主角，敘述牠在尋覓居處的旅途中來到大湳森林公園，與許多動植物朋友一起合鳴共舞的奇遇記。由歌手「娃娃」魏如萱獻聲導聆揭開展演序幕，邀請民眾一起聆聽森林的聲音，隨著動植物的蹤跡感受大自然生命的奧秘與能量，展現出當地獨特的人文地貌與特色生態體驗，透過聲光色俱全的科技藝術饗宴，攜手珍視大湳森林公園中寶貴的自然生態，共生共創八德區的新風景。

演出地點：大湳展區綠蔭步道

活動日期：

9月6日－9月21日

週一－週四 19:00、19:30；週五－週日 19:00、19:30、20:00



故事森林 立體動畫劇場

這次的活動與移動故事屋合作展出「故事森林 立體動畫劇場」，發展桃園在地原創動畫，以包圍觀眾的沉浸式環形動畫為演出主軸，由劇場說書人引領觀眾們進入4D立體劇場的故事中，藉由虛擬實境技術配合劇場聲光、煙霧、震動等數位媒體裝置，營造一個完全身歷其境、充滿豐富想像的視、聽、嗅、觸覺互動體驗。讓每個人的想像力翱翔天際、穿越林間，感受桃園地景的全新樣貌，也一起經歷前所有未有的獨特體驗。

演出地點：桃園市八德廣豐新天地前廣場

活動日期：

9月6日－9月22日

週一－週五 14:00、15:00、16:00、17:00；週六－週日 14:00、15:00、16:00、17:00、18:00（每場次演出約20－30分鐘）



麋鹿森林

由法國Remue Menage馬戲團演出一場夢幻般的發光世界，團隊累積多年來在街頭藝術領域的經驗，透過無限的創造力，以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶及獨特的發光技術，結合大自然素材，激發觀眾的好奇和驚奇。

演出地點：大湳展區-大地舞台

活動日期：

9月7日 15:30-16:30；18:00-19:00

9月8日 15:30-16:30；18:00-19:00



白色之翼

成立於1991年的荷蘭Close-Act高蹺劇團這次將演出結合了劇院、高蹺、音樂、火、舞蹈、金屬，並且與觀眾有近距離的接觸。迷人的幽靈在街道上優雅地漫步，擁有透明的翅膀，彷彿漂浮在觀眾面前。一會兒，在人行道上，停頓－表演一個個華麗的舞步；既美麗又迷人，如同白色音樂會上展開翅膀而旋轉，這些優雅的幻影，在壯大的遊行中消失。

活動日期、演出地點：

9月21日 15:30-16:30 大湳展區-水廣場

9月21日 18:00-19:00 大湳展區-大地舞台

9月22日 15:30-16:30 大湳展區-水廣場

9月22日 19:00-20:00 大湳展區-大地舞台



「2019桃園地景藝術節」活動資訊

地點：大湳森林公園、鄰近的西坡陂塘和兒童美術館等展區

期間：9月6日－9月22日

※編輯：Wendy Chen | 圖片：2019桃園地景藝術節官網, Jaean Lee, Vanguard先鋒職業操槍隊, FOCA福爾摩沙馬戲團, Acrojou, 陳怡潔工作室 |

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