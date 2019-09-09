每月預估湧入953億資金　陸國債明年納入摩根大通GBI-EM指數

▲ 摩根大通指數將納入中國國債。（圖／CFP）

實習記者許祐誠／綜合報導

摩根大通（J.P. Morgan）於台北時間5日宣布，預計從2020年2月28日起，分階段把中國債券納入全球新興市場政府債券指數（GBI-EM）之中。對此，高盛集團（Goldman Sachs Group）之前曾評估，如果消息成真，未來每個月可能約有30億美元（約新台幣953億元）的資金流入大陸債券市場。

根據《商業時報》（The Business Times）報導，這項計畫將於2020年2月28日起實施，分成10個月平均每月增加1%的方式，把9種中國本幣債券納入GBI-EM之中，期間中國債券在完全納入主要指數後，權重也將提升至10％上限。據悉，目前已經發行6種債券，其餘3種預計會在今年10月至12月期間內發售。

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這是中國第二次被納入國際主流債券指數，今年4月初，彭博才把350種以上中國國債、政策性銀行債納入巴克萊全球綜合指數，此後境外投資者更趨活躍，大陸境內債券的持有規模也大幅提升。相較之下，摩根系列指數規模較小，全球新興市場政府債券指數資產規模約為2260億美元（約新台幣7兆元），其中全球新興市場多元化政府債券指數（GBI-EM GD）約佔2020億美元（約新台幣6.3兆元）。