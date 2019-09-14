懶女孩甩肉福音！泡澡15分鐘相當走路半小時，侯佩岑也用這招

▲侯佩岑每次飛去工作，下機第一件事情就是泡澡才上妝。（圖／翻攝自Pinterest、侯佩岑FB，以下同）

編輯 / Lily

運動、養成良好飲食習慣，是減重不二法門。那麼真的懶得動怎麼辦？英國研究指出，泡澡有助於減重，泡澡15分鐘可以消耗126卡路里，相當走路半小時，對付下半身肥胖尤其管用。

英國研究指出，泡澡有助減肥。在辦公室久坐的女生，大部分都有著下半身浮腫問題，愛喝冰飲加上全天空調環境，使得漸漸變成怕冷體質。當身體感到冷，血管就會收縮，血液流動變慢，身體中的廢物更難排出體外。

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趁著泡澡時加入精油或海鹽，內含維他命和礦物質可以幫助調節身體代謝，利用溫熱水加速血液循環，像是女星侯佩岑因為身體狀況，無法負荷有氧運動，也是藉由泡澡帶動循環，進而擁有好氣色。

泡澡除了可以瘦身，更有舒壓效果，有助於放鬆身心且幫助入眠，有經痛困擾的女生也很建議泡澡，可以減緩氣滯血瘀，促進全新血液流動，當汗隨著身上毛孔排出時，毒素同樣一起被帶走。

泡澡好處那麼多，但以下幾件事情也要留意，首先泡澡溫度不是越高越好，太熱的水會導致肌膚發癢敏感，建議最好不要超過攝氏40度，而泡澡時間也不要超過15分鐘。孕婦、高血壓和心臟病等人士應避免用過熱水泡澡，不妨從泡腳開始，才不會有安全疑慮。

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