電鋸切斷腿！6旬男因墓地糾紛遭「電鋸切腿」爆血…兇手還在笑

▲ 金男以電鋸砍斷池男的右腿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島日前發生驚悚的電鋸傷人案，西歸浦安德面一名6旬金姓男子不滿家附近有墳墓，與前來掃墓的池姓一家人發生爭執，一氣之下竟以家中的電鋸砍斷42歲池姓男子的右腿。池男的姐姐6日因此在青瓦台請願網站上留言，希望嚴懲兇手。

根據請願內容，池姓女子8月25日上午和父母、弟弟及弟弟的一雙子女來到高祖母的墳墓前，準備掃墓；而61歲的嫌犯金姓男子就和家人住在這座墳墓旁邊的民宅。池家人的高祖母已經在此長眠超過60年，而金家人移居至此以前也早就知道墳墓的存在，仍不斷對此表示不滿。

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金家人曾在看到池家人來掃墓後，無故向地方辦公室申訴，更故意將周圍的樹木砍斷，蓋住墳墓。池家人上月25日前往時看見遭樹木覆蓋的墳墓，氣得質問金男妻子。金男來到現場後，又以池家人亂停車為由發怒，雙方發生口角。

金男對池姓女子42歲弟弟的態度感到不滿，一氣之下回到家中搬出電鋸，一把砍向他的腿部。儘管眼見池男腿部不斷出血，直到金男妻子上前阻止以前，金男都無意停手。而池男因失血過多失去意識，右腿及坐骨神經、肌肉都被池男鋸斷。

池男姐姐表示，「弟弟的兒子跑上前想用衣服幫他止血，抬頭卻看見兇手在笑。」池男送醫後經過長達5小時的手術，被鋸斷的部位成功接合，但被醫生宣告，此後無法用右腳行走，讓開計程車維生的他大受打擊。

事發後西歸浦警方以殺人未遂罪嫌將金男送辦，但檢方考慮到嫌犯堅決否認故意殺人，改以特殊傷害罪起訴，使池家人相當憤怒，要求以殺人未遂罪名懲罰金男。