外皮Q+爆漿麻糬！「抹茶x芋泥」大判燒快閃板橋環球　搭配漸層飲品超好拍

日本抹茶甜品專門店《一〇八抹茶茶廊》，板橋快閃店不僅推出全白的「麻吉大判燒」有夠可愛，還於9月4日至11月17日開賣芋泥系列商品，抹茶x芋頭的獨家美味，從大判燒、全新飲品和聖代通通都吃的到這混搭的綿密口感！

《一〇八抹茶茶廊》順應中秋節推出的大判燒，外皮烙印上「中秋節快樂」圖案字樣，可愛俏皮外觀深受民眾喜愛，共有紅豆餡/抹茶外皮、抹茶卡斯達餡/原味外皮、紅豆抹茶卡斯達餡／原味外皮、紅豆蕨餅餡／抹茶外皮、紅豆餡／原味外皮、卡斯達餡／原味外皮等多種口味。

中秋節快樂「白麻吉大判燒」

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香Q帶勁的麻糬口感，有著類似麻吉的口感，內餡分別有紅豆、抹茶卡斯達共二種口味，白色圓圓的外皮超級吸睛！再烙印上「中秋節快樂」圖樣，更添佳節氣氛！

■價格：NT$54元／個

■板橋環球店 快閃臨時櫃 獨家限定

抹茶內餡超級濃郁！

一〇八抹茶茶廊 板橋環球快閃店

■即日起至9月15日

■電話：02-2965-2808

■地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1F 034-2櫃位

■營業時間：平日11:00-22:00、假日10:00-22:00

《一〇八抹茶茶廊》首推芋泥系列商品，台灣的大甲芋頭與日本的京都宇治抹茶口味非常合拍，且搭配起來顏色超級鮮豔，不論妳是抹茶控還是芋泥控，保證一試愛上！

抹茶芋泥大判燒



抹茶外皮搭配紫地瓜泥和芋泥餡，多種口味一口咬下，綿密美味不甜膩，剛烤好出爐時，熱熱的內餡彷彿從火山口流洩爆漿而出，感覺非常療癒，讓人難以抗拒。

價格：NT$52元

地瓜泥和芋泥餡完美結合，每一口都能吃到超級綿密的口感！

全新2款芋頭飲品



《一〇八抹茶茶廊》一次推出兩款口味芋頭飲品，分別為芋想焙茶拿鐵和芋想抹茶拿鐵。光從外觀看這二杯拿鐵就讓人驚艷，漸層感十足不說，飲用時還能先嚐一口最上層的抹茶／焙茶拿鐵原味，再連同下方的芋泥、紫地瓜泥、珍珠地瓜圓一起享用，有綿密、有Q彈的多樣口感，層次分明又豐富！

芋想焙茶拿鐵

■價格：NT$138元

芋想抹茶拿鐵

■價格：NT$138元

CP值超高「芋想套餐」





此套餐包含抹茶芋泥大判燒1個、芋想拿鐵1杯，讓妳用88折的優惠就能一次嚐到秋季芋泥系列發燒商品！

■價格：NT$ 168元（原價：190元）

芋想聖代





使用超過10種食材製作的聖代，最底層為吃起來酸酸甜甜的蔓越莓果凍，接著擺上芋泥、巧克力脆片、地瓜珍珠圓、糖漬栗子、抹茶蕨餅、紫地瓜泥、酸酸甜甜的楓葉果凍、抹茶霜淇淋、焙茶霜淇淋，最後再淋上黑糖蜜，層次超豐富的配料和口感，根本回味無窮！

■價格：NT$168元

一〇八抹茶茶廊 店家資訊

■地址：台北市大同區承德路一段1號 B3(京站時尚廣場店)

■電話：02-2555-5785

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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