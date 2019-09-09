瑞士錶廠RJ推出蝙蝠俠80週年紀念錶　全球限量100只，超帥限定店必朝聖

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創立於1934年的美國超級英雄漫畫DC（DC Comics, Inc.），旗下擁有眾多知名角色，像是超人、蝙蝠俠、閃電俠、神力女超人等，其中，沒有超能力的蝙蝠俠，今年迎來80周年紀念，所以瑞士手錶品牌RJ便以自家的ARRAW系列為原型設計，打造了蝙蝠俠80周年紀念錶款，並且主題選用經典反派小丑與雙面人。

▲RJ X Warner Bros.蝙蝠俠80周年「小丑」與「雙面人」主題紀念錶款。（圖／翻攝自RJ）

由RJ攜手華納兄弟（Warner Bros.）共同打造的2只蝙蝠俠80周年紀念錶款，分別為小丑、雙面人主題，其中，小丑主題運用紫、綠2色的錶帶來代表他身上的西裝，並以雕刻方式將小丑圖案注入於錶框上；而雙面人主題則將錶帶、錶框的設計一分為二，以代表角色的外表與分裂的心靈，同時還以銀幣暗示雙面人喜歡用命運來決定生死。

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▲小丑主題運用紫、綠2色的錶帶來代表他身上的西裝，另外還會附贈黑色錶帶。（圖／翻攝自RJ）

▲以雕刻方式將小丑圖案注入於錶框上。（圖／翻攝自RJ）

▲其餘細節還有蝙蝠俠的標誌。（圖／翻攝自RJ）

▲雙面人主題則將錶帶、錶框的設計一分為二。（圖／翻攝自RJ）

▲以銀幣暗示雙面人喜歡用命運來決定生死。（圖／翻攝自RJ）

為了慶祝此次的RJ X Warner Bros.蝙蝠俠80周年「小丑」與「雙面人」主題紀念錶款，RJ特地於巴黎新開幕的拉法葉百貨香榭麗舍店舉辦活動，其中，店面外觀以大大的蝙蝠俠面具呈現，內部則有一台1：1比例的經典蝙蝠車以及蝙蝠燈，而錶款全球限量各100只，小丑主題售價為法郎14,900元（約台幣477,000元）、雙面人主題售價為法郎18,900元（約台幣605,000元）。

▲店外以大大的蝙蝠俠面具呈現。（圖／翻攝自RJ）

▲內部則有一台1：1比例的經典蝙蝠車以及蝙蝠燈。（圖／翻攝自RJ）

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來自美國的TIMEX，近期也以Allied Three GMT為原型設計，打造一只「蝙蝠俠」配色錶款，而設計則以黑、藍為主調，並搭配不銹鋼材質，其中，此款TIMEX「蝙蝠俠」配色Allied Three GMT，只要美金200元（約台幣6,200元）就能購入，絕對是一只CP值超高的手錶喔！

▲這只TIMEX「蝙蝠俠」配色Allied Three GMT，擁有超高的CP值。（圖／翻攝自TIMEX）