蔡依林繫寶格麗腰包秒減齡　亦可肩背、手拎變貴婦包

▲蔡依林將剛入手的寶格麗Alexander Wang x Serpenti Forever小牛皮包當腰包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）於紐約時裝周期間發表與服裝設計師王大仁（Alexander Wang）合作的聯名包款，歌后蔡依林雖然未親臨現場，但與寶格麗另一位代言人木村光希（Koki）都搶先拿到新包，同步在IG上秀新鮮貨，蔡依林更立刻發揮巧思，出席活動時將新包繫在腰際搶鏡。

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▲木村光希拎著熱騰騰的Alexander Wang x Serpenti Forever包，77,500元。（圖／翻攝koki IG）

近年來多變化的設計更能贏得消費者青睞，例如珠寶圈流行轉換式珠寶，一件珠寶能變出多種佩戴法，予人高CP值感受；包款配件亦是如此，寶格麗這回聯手Alexander Wang推出的雙蓋雙蛇頭的Serpenti Forever小牛皮包，即有3種使用方法，可像蔡依林一樣當腰包、學木村光希手拎，也可肩背，預計10月上市，等不及的時尚迷，在寶格麗秋冬系列也可找到三用包的設計。

▲Selina腰際上的寶格麗包出自秋冬系列。（圖／寶格麗提供）

蔡依林將寶格麗包當腰包，配上露腰的短版上衣更顯俏麗；時尚媽咪Melody、名媛李晶晶也都是這波腰包流行的擁護者，李晶晶曾繫著Saint Laurent腰包逛超市，因為兩手空出來了，逛街更方便。

▲李晶晶也是腰包愛好者，逛超市時使用Saint Laurent腰包。（圖／翻攝jolin_cai IG）