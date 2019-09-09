打破皇室傳統！沙烏地王子出任能源部長　外界預期「維持國家政策」

▲沙烏地阿拉伯王子阿卜杜拉齊茲（左）接任石油部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯官媒8日報導，王子阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）將替代上周被開除的法利赫（Khalid al-Falih），成為皇室中第一名能源部長，同時兼任國營石油公司「沙特阿美（Saudi Aramco）」董事長。根據了解，他在石油輸出國家組織（OPEC）制定政策的經驗非常豐富，被預期繼續保持國家政策路線。

阿卜杜拉齊茲是王儲阿勒沙特（Mohammed bin Salman）同父異母的手足，自2017年以來任職於工業和礦產資源部，長年在OPEC擔任國家代表，更打破傳統，成為第一位出身皇室的能源部長。他本周將飛抵阿拉伯聯合大公國首都阿布札比（Abu Dhabi）參加世界能源會議，是獲得新職位後首次公開亮相。

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▲沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）。（圖／達志影像／美聯社）

CNBC報導，分析家指出，阿卜杜拉齊茲在OPEC是一名經驗豐富的政策制定者，協助與非會員國討論、達成協議，透過削減原油供應，支撐油價並平衡市場。因此，外界認為，他應該不會改變國家石油政策。

沙烏地阿拉伯的外交官員也透露，皇室非常重視石油產業，因此傳統上不會讓王子擔任要職，以免皇室內部微妙的權力關係失衡，或使得相關政策被侷限為皇室內部的政治行動。

阿拉伯聯合大公國的能源部長馬斯羅伊（Suhail Al Mazrouei）對此表示，「考慮到阿卜杜拉齊茲王子在OPEC的歷史，像他一樣的人接管石油產業，對於市場將是一個正面的想法。」

▲前任石油部長法利赫（Khalid al-Falih）自2016年任職。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，前任者法利赫（Khalid al-Falih）2016年5月上任，也曾參與減少原油供應的協議，但是任職3年多，仍然難以讓油價漲回每桶80美金（約為新台幣2495元）的價位。他在推特上恭喜王子，稱這一項任命「是公司準備上市的重要一步。」