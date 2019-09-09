印度在喀什米爾實施門禁　指控巴基斯坦「部署恐怖份子」

▲印度政府在喀什米爾斯里納加爾實施門禁，街上除了軍人以外幾乎空蕩蕩。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度政府8日宣布，在喀什米爾斯里納加爾（Srinagar）市中心拉爾集市（Lal Chowk）與鄰近區域實施門禁，並且指控巴基斯坦到處「部署恐怖分子」。由於適逢伊斯蘭教的穆哈蘭姆月（Muharram），一連串慶祝遊行與活動都被迫中止，什葉派穆斯林與警方頻頻爆發衝突。

《德國之聲》報導，印度警方8日宣布實施門禁，「建議民眾待在室內，不要冒險踏出家門，違反者會面臨嚴厲的法律制裁。」居民艾哈邁德（Suhail Ahmed）表示，過去3、4天內衝突不斷，因為官方一直試圖阻止慶祝遊行，「我們幾乎都待在室內，可是催淚瓦斯味會飄進家中，所以很難成眠。」

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▲印度國安顧問多瓦爾認為，門禁是合理且必要的限制。（圖／達志影像／美聯社）

印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）於7日譴責巴基斯坦在喀什米爾煽動暴力，部署「恐怖份子」，稱實施門禁是「為了維持和平、保護生命，必要且合理的限制。」

▲穆斯林慶祝穆哈蘭姆月（Muharram）受阻抗議。（圖／路透）

根據《路透社》，一名不願具名的印度官員透露，斯里納加爾、巴德加姆（Badgam）等地的穆斯林想要慶祝穆哈蘭姆月，卻一直被阻止，與官方發生衝突直到晚間，造成至少12名居民和6名士兵受傷。

綜合外媒報導，喀什米爾是一個具有爭議的地區，印度和巴基斯坦都宣稱擁有主權。印度8月5日撤回其「自治區特殊地位」，當地掀起抗議浪潮，情勢嚴峻，8月19日一度緩和，如今局勢再次緊張。

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