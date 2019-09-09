土象星座給自己充電的方式　金牛停止貼標籤，才能擁有交心朋友

這段時間，每個人在生命旅程中會經歷許多不同的事，但經驗多並不代表懂得思考，如何讓自己生命的經驗值可以累積沉澱，整理成智慧是很需要耐性的。面對內心沉澱的階段土象星座裡的星座：金牛要敞開心胸迎接新事物、處女應該學會接受生命中的不完美、摩羯則是要懂得抒發自己的情緒。更多12星座的戀愛教戰與魅力發掘方式，盡在BAZAAR星座解密。

金牛座：放下舊的懷疑，讓新事物進來

金牛座較固執，相對來說也很堅持，容易把過往的創傷牢牢記著，耳提面命的掛在嘴邊或心上，深怕又再度受傷，但你需要先跳出這個舊情緒，去看見當自己過度記住那些教訓與傷痛時，其實每想起一次，就是又傷了自己一次，又加深你對別人或自己的不信任，或許這麼久之後，你也數不清到底想了多少次，因此是當時的事件傷你最深，還是你不斷的緊抓不放的回想數次，而上自己更深呢？這是值得金牛座去看的。

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最好的沉澱和充電，是金牛座要去參與和過去不同的活動，例如以前如果都參與室內活動較多，那麼建議你開始多去參與戶外的團體活動，敞開心胸和不同的人接觸，並先別對人貼標籤，而是真正的去交朋友，這麼做是為了練習離開慣性，用不同的觀點來生活，當然這對喜歡穩定的金牛不容易，但真心這麼去做時，卻很有效。

處女座：放下標準才能感受無條件的愛

處女座有可能在這幾年變得更受害，為什麼你在意的人事物常令你感到失望，處女座容易用自己對的觀點，來看到那些心中無法圓滿的狀況，當然讓處女座失望的人是很難反駁的，因為畢竟處女座可以很有條理的一一舉證出那些令自己失望的事實，可是當很多事只能用自己黑白分明的對錯來處理時，那人生中的體悟就很難出現來啟發自我。

有趣的是，處女座對於心中無法達成的人事物，念念不忘，深陷於情緒中，處女座最好的沉澱方式，其實是放下內心的批判、對錯，離開那些希望別人可以成為自己要的樣子的想法，放下投射在別人身上的影子，而是自己去成為心中想要的樣子，才能開始踏上內在沉澱的旅程，並持之以恆的在同一件事情上探索，記得當有批判的想法出來時，那是一個慣性的模式，來阻礙自己可以更深度的發展。

魔羯座：重視自己的同時也會開始懂得重視他人

如何把事情想的周全、做的周全，是魔羯座可以去探索的方向，魔羯座容易衡量利弊，把焦點放在如何可以獲得最多、損失最少，魔羯座生來對於如何獲得成就和利益是重視的，當這個特質發揮得當時，會創造雙贏，這個特質的另一面向，是當過於算計時，就容易讓自己得不償失，這裡指的是包含感情和關係、整體的部分，因此魔羯座的沉澱是為了釐清，自己要去的方向是什麼，並放下腦子中的損益平衡表，才能真正有收穫。

魔羯重視自己的需要，但也容易忽略自己的需要，當身為魔羯座的你發現不斷要從外在的人事物，取得自己所需時，代表最近需要靜下心來與自己相處，這個行為模式是從潛意識中延伸出來的，代表著內在的匱乏感，渴望被滿足，但如果不夠瞭解自己，別人是不會比你瞭解自己更多的，魔羯座最好的沉澱與充電方式，是學習人相處，學習滿足內在情感的需要，表達感受而非情緒，表達重點和心中的語言，而非僅是事件的冗長描述。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

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