想減肥不吃晚餐小心變更胖！　選對食物就能避開3風險

▲忍住不吃晚飯，小心越來越胖。（圖／unsplash、pixabay）

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許多人快速瘦身靠的方法就是不吃晚餐，確實這可以減少整天攝取的總熱量，但也有專家表示，不吃晚餐對於減重，長期下來其實弊多於利，甚至越減越肥，最明顯的是會出現3個風險，分別來自代謝、飢餓感與精神集中。

代謝降低

身體每天有基本代謝率，降低每日攝取的總熱量，處於長期饑餓或熱量不足的狀態下，肌肉蛋白流失，連帶會讓基本代謝率也降低，肥胖風險也會增加，且還可能會有怕冷、皮膚乾燥、容易掉髮等其他症狀。

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▲吃得過少身體代謝就會降低。

精神不集中

不吃晚餐加上睡眠時間，會有很長一段時間沒有進食，若再加上晚起或不吃早餐，血糖低可能會讓胰島素分泌負擔增加，不但體力下滑，而且精神也容易渙散、無法集中。

▲血糖低也會導致精神不集中。

飢餓感效應

如果習慣不吃晚餐，腸胃也會感覺混亂，不但胃酸的分泌增加，恐有胃潰瘍、胃癌的風險，飢餓感也會讓人心情煩躁，到最後只想要從飽足感獲得幸福，小心適得其反。

▲飢餓感若爆發小心變成狂吃效應。

專家建議，如果減重真想從晚餐著手，不應該是「不吃」，而是應該「少吃」，晚餐只吃5分飽，且減少選擇澱粉類的食物，烹調也盡量選擇清淡為主，喝蔬菜湯是一個好選擇，因為可以增加飽足感跟纖維質，食量大的吃多少蔬菜都沒問題。

▲晚餐可選擇蔬菜湯等低熱量高纖維的菜色來進食。