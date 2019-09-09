老化或許可逆！　UCLA測試：衰老時鐘回溯2.5年

▲美國科學家們讓受試者服用的激素同時會導致糖尿病，所以需要搭配糖尿病藥物。（示意圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

科學期刊《自然》（Nature）刊登出一項新研究，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的科學家原本想再生會逐漸萎縮的胸腺，結果意外發現衰老或許是可逆的。受試者在服藥後不僅恢復免疫系統的活力，連表觀遺傳時鐘（epigenetic clock，衰老時鐘）都平均逆轉2.5年。

據《福斯新聞》報導，受試者服下包含一種生長激素和兩種糖尿病藥物的藥品，主要用來測試生長激素能不能讓胸腺組織再生，但該激素同時也會導致糖尿病，所以需要搭配糖尿病藥物。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



UCLA研究員霍瓦斯（Steve Horvath）表示，原本預計衰老時鐘可以放慢，但沒想過能到逆轉的程度，如今就像走進了未來世界。霍瓦斯用4種方法測量每位受試者的衰老時鐘，結果都觀察到明顯的逆轉。

但科學家也強調，這只是初步的研究結果，因為只有9名受試者，也沒有任何對照組，如果將來能夠再次證實，那對於醫療保健和高齡化社會可能有巨大的影響。

霍瓦斯表示，有6名受試者在測試完的半年後提供血液樣本，檢驗後發現效果仍然存在，因此他對未來的研究保持樂觀態度。

目前科學家正在計劃一項更多樣化的研究，包括不同年齡、性別和種族。另外，研究中選用的3種藥物目前正在獨立測試，以確定不同藥物所產生的具體效果。