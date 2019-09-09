「颱風+乘客拉屎嘔吐+人身事故」　災難JR三度停駛！日網炸了：地獄景象

▲日本JR南武線因颱風、乘客失禁、人身事故而停駛。（圖／翻攝自推特／HamamotoUkeru，同下）

記者林瑩真／編譯

今年第15號颱風法西9日登陸日本千葉市，造成1死36傷，關東地區交通大亂。其中，JR南武線接二連三傳出事故，先是有乘客在電車上失禁，造成電車延遲，不料現在又發生人身事故，讓網友紛紛在推特上直呼：「今天的南武線是世界末日嗎？」

受法西颱風影響，倒塌的樹木、建築物殘骸飛到南武線的軌道上，導致南武線一早停駛，撤除所有障礙物後，終於在上午9時許恢復行駛。不料才行駛沒多久，又傳出有乘客在電車上失禁。

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▲網友說有乘客在電車上失禁。

一名網友就在推特指出，好不容易搭上南武線電車，整個車廂被擠得密不通風，就在此刻，突然一股臭味瀰漫在車廂內，疑似是有乘客失禁，更慘的是，另一名乘客不慎踩到屎尿，滑倒在車廂內，還有目睹一切的乘客當場嘔吐起來。

其他網友提供「失禁事件」的後續，為了不讓唯一行駛的南武線停駛，沒有一名乘客按下緊急按鈕，直到一名乘客通報列車長，才預計讓川崎站的站務員上來清理並消毒，又讓電車延遲了一段時間才再度行駛。

救助活動



当該車両@南武線 pic.twitter.com/CqgqSS6uQd

沒想到，南武線矢向站下午2時許又發生人身事故，導致電車第三度停駛，預計於下午3時30分才能恢復行駛。整個JR南武線行駛過程一波三折，不到一小時就在推特上成為熱門話題。

不少網友留言「颱風接失禁、嘔吐，現在又人身事故，南武線今天是世界末日嗎」、「今天的南武線是地獄般的景象」、「順帶一提，今天氣溫35度，南武線也太沒有人權了吧」、「不如南武線今天就別營運了吧」、「南武線難道不是被詛咒了嗎」。

本日の南武線

・台風による倒木

・台風による架線に支障物

・台風による大混雑

・踏切自動車立ち往生

・脱糞騒ぎ

・矢向駅での人身事故



災難すぎて笑えない…

呪われてるだろ…#南武線