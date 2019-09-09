水果藏針已落伍！年輕媽超市買馬鈴薯　包裝底部發現「神秘橘藥丸」

▲年輕媽媽在馬鈴薯包裝內發現小藥丸。（圖／翻攝自Facebook／Mudgeeraba Community Connect）

實習記者賴賴韻如／綜合報導

澳洲於去年連續發生多起「水果藏針」事件，不少民眾在草莓中發現縫紉針，甚至有一名男子不小心吞下肚而送醫，之後似乎引發仿效行為，就連香蕉、蘋果、芒果也紛紛中鏢。然而，近日澳洲又再度發生食物出包事件，有一名母親在賣場購買馬鈴薯回家，竟發現包裝袋裡藏了一顆神秘的「亮橘色藥丸」。

據《每日郵報》報導，昆士蘭省年輕的母親菲比（Tayla Furby）日前在臉書社團「Mudgeeraba Community Connect」中發文寫道，前幾天到家裡附近知名的超市「Aldi」（奧樂齊超市）中，購買了一袋2公斤的馬鈴薯，沒想到快吃完時，卻在包裝袋底部發現這顆「亮橘色圓形藥丸」。菲比隨後也貼上照片詢問廣大網友，「我已經聯絡Aldi了，但有人知道這是什麼嗎？」

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▲這顆藥丸是一種名為「Temazepam」的安眠藥。（圖／翻攝自Facebook／Mudgeeraba Community Connect）



最後經過網友解答，才知道原來這顆亮橘色的藥丸其實是一種名為「Temazepam」的安眠藥，網友也隨即詢問菲比「家中是否有人剛好正在服用此藥物？」對此，菲比則嚇壞表示，家中並沒有任何安眠藥等藥物，所以不可能是小孩或是自己所放入，菲比也開始懷疑馬鈴薯是在包裝作業時遭有心人士「惡作劇」放入的。

菲比在接受採訪時表示，「我是在包裝袋底部發現這顆藥丸的，但是我很擔心，如果它今天是掉在地板上怎麼辦？我那位現在正處在『拿到東西就往嘴裡塞』的10個月大女兒可能就會撿起來吃掉，非常危險。據悉，目前Aldi已經要求菲比將馬鈴薯袋、剩下的馬鈴薯以及這顆「橘藥丸」寄回，以便他們深入調查此事。