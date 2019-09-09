最強颱風襲關東！成田機場交通全斷成「孤島」　大批旅客滯留

成田空港が「陸の孤島」になっていますhttps://t.co/XDLbTkOqen

記者張方瑀／綜合報導

第15號颱風法西（Faxai）9日清晨從日本千葉縣登陸，造成日本關東地區交通大亂，尤其成田機場對外交通全數中斷，包含地鐵、巴士在內，全部都無法進出，讓機場瞬間成為「孤島」，大批旅客滯留機場。JR東日本公司表示，目前往返東京市區的成田特快（N'EX）整天停駛，不確定何時會恢復。

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法西被形容為侵襲日本關東地區最強的颱風，最大瞬間風速達每秒57.5公尺，相當於17級強陣風，在9日5時許登陸千葉市後，讓周圍地區交通大亂，除了東京都內的鐵路多次關閉又復駛，截至日本當地時間下午2點前，成田機場的對外交通全數中斷，形同孤島，大批旅客滯留在航廈內，目前官方也尚未通知交通何時會恢復運行。

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【現地の様子】京成線 成田線バス運休 陸の孤島と化した #成田空港 の様子まとめ9/9 #台風15号 - NAVER まとめ https://t.co/MfxITOgQmz #京成本線 #成田線 再開 復旧 pic.twitter.com/eDViqmpQbB

根據NHK報導，往返東京都內的JR列車及京成電鐵公司列車，都因軌道被吹倒的路樹阻擋，遲遲無法恢復。而高速巴士與計程車的部分，則是因為高速公路部分路段禁止通行，所以旅客只能在機場內耐心等候。

綜合日媒報導，受法西颱風影響，東京已傳出1人死亡、3人受傷；靜岡縣11人受傷；琦玉縣10人受傷；神奈川縣6人受傷；千葉縣4人受傷；茨城縣2人受傷。

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