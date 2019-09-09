最新777X型受測「艙門噴飛脫落」....巨響嚇壞員工 　波音已停止測試

▲ 波音777X型客機（圖／翻攝自波音官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國波音公司6日測試最新型的777X客機時，受測客機的艙門在高壓測試過程中，竟然直接「噴飛脫落」發出轟隆巨響，嚇壞當時在場的員工，對於波音737 max客機至今仍處於停飛狀態的波音而言，無疑是一大打擊。目前，波音公司已經停止測試777X型客機。

根據《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，這次事故發生在一架「靜態測試飛機」上，航空公司為了通過美國聯邦航空總署（FAA）認證，通常會製作2架專門用於地面測試的飛機，並不會真的載客飛行。當時飛機便在FAA檢查員的監督下進行高壓測試時，發生艙門爆開脫落的意外，在場員工回憶道，當時他突然「聽到一聲巨響，然後地面開始震動。」

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根據《衛報》報導，波音公司發言人柏格曼（Paul Bergman）於7日發布聲明，「777X型靜態測試飛機在最後的負載測試期間，團隊遇到一個需要暫停測試的問題。目前整體測試仍在進行中。」但他沒有提供其他詳細細節。對於本次波音客機發生的意外，業界人士表示，最後負載測試發生艙門脫落的是件相當少見。

▲ 波音777X型以空中巴士A350作為競爭對手。（圖／翻攝自波音官網）

波音777X系列是波音公司最新研發的機型，未來會有777-8X與777-9X兩個衍生型號，並以空中巴士A350作為主要競爭對手。當時波音公司號稱，這款飛機將會是全球最大，也最有效率的雙發動機客機。

目前波音777-9X型已經在2018年11月完成所有製造程式，原本預計於今年3月13日進行下線議式及對外開放參觀，但後來3月10日爆發衣索比亞航空302號班機空難後，波音公司決定取消這2項活動。