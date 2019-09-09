抑止紐西蘭血案影片網路瘋傳　澳洲下令封鎖8網站

▲ 紐西蘭基督城於今年3月15日發生槍擊案／「Masjid Al Noor」清真寺。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

紐西蘭清真寺今年3月發生血案，槍手行凶過程的影片至今仍在網路上流傳，雖然多數網站已經移除影片及相關連結，但仍有8個當地網站不願撤下，澳洲政府已經下令網路服務業者封鎖8個網站。

根據外媒報導，澳洲一名槍手3月15日在紐西蘭南島基督城（Christchurch）持槍攻擊兩座清真寺內的穆斯林，奪走51條人命，成為紐西蘭史上最嚴重的大規模槍擊案，歹徒甚至將17分鐘的行凶過程放在臉書上直播，影片因此在網路上被流傳。

請繼續往下閱讀...

澳洲電子安全專員葛蘭特(Julie Inman Grant)表示，「我們不能允許這種恐怖的影片被用來推廣、煽動，促使恐怖份子有進一步的暴力或恐怖行為。」

近年，澳洲政府積極取締在網路上分享暴力內容的網站。今年4月澳洲通過法案規定，社群媒體若未能「迅速」移除暴力內容，有關單位可重罰公司全球營收10%罰金，或判處公司高層長達3年的有期徒刑。此外，葛蘭特也向網站發出關於虐待兒童影音的移除通知，如有類似血腥暴力內容也一併要下架。

對於臉書以及擁有影音分享網站YouTube的谷歌(Google)等公司而言，若不立即移除任何顯示謀殺、刑求或性侵的影片或照片，在澳洲已經構成犯罪行為。若是必要性，企業必須在「合理」時限內向警方通報。