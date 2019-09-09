印度月船2號找到了　失聯2天拍到它「硬著陸」在月球上

▲印度「月船2號」在7月22日升空，但卻在距離月球2.1公里處失聯，如今則已找到！（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度太空研究組織（ISRO）在先前表示，「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）與它的著陸器「維克拉姆」（Vikram）分離了，因此在距離月球2.1公里處失聯。昨（8）日是著陸器失聯後的第2天，而值得注意的是，印度竟然在月球表面偵測到它了，雖然目前還不清楚著陸器的狀況為何，但現在都正在積極與其建立聯繫。

印度的月船2號在7月22日於薩迪什•達萬航天中心（Satish Dhawan Space Centre）成功發射，並於8月20日進入月球軌道。9月2日時，月船2號的軌道飛行器與著陸器成功分離後，原先預計將會在9月6日或7日登上月球南極，不料竟在距離月球表面2.1公里處斷訊。

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▲印度ISRO關心月船2號的動向。（圖／路透）

印度太空組織的負責人西萬（K Sivan）8日表示，目前已找到月船2號攜帶的「維克拉姆」著陸器。著陸器透過月船2號的軌道飛行器拍攝到了熱圖像，也就是它發射出的輻射，因此確定它已經著陸了，目前還不知道其受損情形，僅能確定它是「硬著陸」。

西萬還補充道，「我們已經找到『維克拉姆』著陸器在月球表面的位置，但還沒取得通訊，我們正在努力聯繫，相信很快就會聯繫上了。」印度原先期待能成為第一個探索月球南極的國家，直到與月船2號的著陸器失聯後深受打擊，目前則至少能掌握到著陸器在月球上的情況，也算是不幸中的大幸。

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