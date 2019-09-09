修水管修到床上！小叔意外告白「想離婚陪妳」　人妻慌了急上網求助

▲人妻搞上小叔上網求助。（圖／示意圖，非當事人／免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名女網友投書表示自己已是一名人妻，但老公卻因為時常出差而不在家裡；有一次家裡的水管漏水，她只好求助小叔前來幫忙，隨後她在等待修繕的期間開了酒來喝，但喝著喝著卻跟小叔滾了床單，接下來就一發不可收拾。此後，兩人一直維持著肉體關係，一直到某天，小叔表示想要離婚和她在一起，無計可施之下才選擇上網求助。

原來SOD都是真的！這樣的情節竟然發生在現實生活中！根據《太陽報》報導，該名女網友已經35歲，而她的老公則是38歲，兩人育有一名18個月大的兒子，不過老公因為工作關係，時常得出差，所以相處的時間也不多，自從小孩出生之後，兩人更沒有親熱、接吻過，性生活根本是0。

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幾個月前，家中的水管突然壞了，於是女網友打電話給現年36歲的小叔，問他是否能夠在下班後過來幫忙。一切的事情就是從這裡發生的，女網友在等待修東西的期間，為自己開了一瓶啤酒並且喝醉了，酒精讓她有勇氣開口對小叔說出心中的感覺；而小叔也表示，自己在家中度過了一段很長、很不愉快的時間。

打開心房的兩個人就這樣向對方互表心意，並且一同滾上了床單；從那天之後，兩人就一直維持著這種秘密的關係，一直到某天，小叔對女網友表示，為了跟她在一起，已經下定決心要離開妻子了。

突如其來的告白讓女網友慌了，因為她一點都沒有心理準備，而且也不是那麼的心安理得；她現在的愛人比老公有愛心跟貼心，所以讓她陷入了天人交戰。對此，網站給予的回應是希望她能結束這段荒唐的婚外情，並且告訴老公自己想要甚麼，以修補兩人的關係。