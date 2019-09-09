芝麻街Elmo「偷摸14歲少女屁屁」！　脫下布偶裝…竟是54歲怪阿伯

▲54歲男子穿上Elmo布偶裝，偷摸少女屁股。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約7日發生一起詭異的性騷擾案件，一名14歲少女與家人來到時代廣場參觀，遇見《芝麻街》角色Elmo吉祥物，開心想要合照，屁股卻被偷摸一大把，嚇得立刻報警。根據了解，嫌犯是54歲的帕奇科（Andrade-Pacheco），他否認猥褻遊客，逮捕後已經交保獲釋。

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綜合外媒報導，帕奇科7日穿著Elmo的布偶裝，在曼哈頓時代廣場閒晃，14歲女孩突然拉著爸媽跑過來，要求合照。他的手一開始安分放在受害者背上，合影時卻不斷游移、往下滑，最後摸到臀部上面。

紐約警察局8日表示，帕奇科於晚間6點45分左右被上銬、逮捕，遭指控猥褻、強行觸摸，並且做出傷害兒童的行為，現場有許多民眾都說，親眼目睹性騷擾的過程。

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Times Square Elmo busted for groping 14-year-old tourist: police https://t.co/auPScBiKXv pic.twitter.com/btoqemgQvI

來自紐澤西州巴賽克（Passaic）的帕奇科8日晚間現身曼哈頓刑事法庭，極力否認性騷擾，繳出檢察官所要求的7500美元（約為新台幣23.4萬元）保釋金後獲釋。辯護律師表示，當事人沒有前科，與人群、社區也都有著強烈的情感連結。

時代廣場遊客中心主任湯普金斯（Timothy Tompkins）表示，最近收到越來越多的抱怨，稱未經同意就被陌生人任意觸摸，目前已經通知相關主管單位，著手追蹤相似案件，「警官們正竭盡所能，但是我想也需要額外的規定或法規，我們知道市議會正在為此努力中。」