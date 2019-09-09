尷尬！女網友要結婚　準岳母竟「硬要穿白紗」一起合照

記者黃心瑀／綜合報導

結婚是人生中的一件大事，不管新郎或是新娘，應該都希望自己是婚禮上唯一的焦點，但這名新娘卻擁有了一個「特別」的經驗。一名網友在網站「Reddit」上分享一張照片，並表示自己的岳母，也就是老公的媽媽，堅持在婚禮當天也一樣穿上白色婚紗，讓她感到十分崩潰。

根據太陽報報導，一般來說，在國外的婚禮上大家會有默契的不穿著白色衣服，以免搶了新娘的風采，但是這名在Reddit上發文的網友卻分享了一張令人難以置信的照片，因為照片中站著兩名「身穿白紗」的女子，而其中一人竟是新娘未來的岳母。

照片中頭戴白紗的似乎就是新娘本人，她身上穿著全白、蕾絲、有花邊的婚紗，但一旁的女士竟也跟她穿著近乎一樣的禮服，甚至是比新娘本人身上的還要華麗，不過最令人崩潰的是，這人竟然就是新娘未來的準婆婆！該名女網友在標題寫上「最糟糕的婚禮照，岳母的樣子絕對不是被P上去的」，字裡行間感受到滿滿的無奈。

對此有網友表示「看來岳母很享受穿婚紗的感覺」、「兩件婚紗？這是甚麼鬼？」、「這真的是一張可怕的照片….」、「雖然這樣說很抱歉，但是妳嫁進這個家庭了…。」

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