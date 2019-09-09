孟耿如「深V連身褲」微露蕾絲胸罩　「先斬後奏」黃子佼

▲孟耿如曾因佼哥不Care她的尺度，心想「他是不是不愛我」。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

孟耿如今（9／9）出席黛安芬秋冬時尚秀，她穿深V連身褲露出飽滿美胸，意外展現傲人的豐滿胸型。被讚今天看起來很飽滿，她用氣音表示正值生理期，笑言是「每個月那幾天」特別胸的時候，難得尺度大開，她笑說：「剛剛稍微出現在街上，還是有點害羞。」

▲孟耿如穿深V連身褲露美胸，是難得的大尺度。（圖／品牌提供）



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微露內衣，怕不怕未婚夫黃子佼生氣？孟耿如透露平常不會特別透露每個工作行程，會穿稍微露的時候會採取「先斬後奏」的策略，今天出門前佼哥才知道她要出席內衣活動，但她透露佼哥也不會管她穿的太辣，曾因此暗自覺得「他是不是不愛我」。

▲孟耿如為了黛安芬秋冬新品秀，創作一幅畫，名為「家」。（圖／品牌提供）



會不會是佼哥根本喜歡看她這麼辣？她說：「如果是私下的場合，我們的小約會，他應該比較希望，但如果今天大家都看到，他應該覺得沒什麼了不起，因為大家都看到啦！」孟耿如還意外透露，內衣有過半都是好友郭書瑤送的，「不知道為什麼她特別喜歡幫我買內衣」。

▲孟耿如穿「璀璨水感動」系列內衣，售價NT$1,880元。（圖／品牌提供）



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孟耿如深V褲裝內微微露出的黑色花邊蕾絲，是德國內衣品牌黛安芬（Triumph）秋冬新品水感動內衣系列，全新升級的「璀璨水感動」內衣，主打比傳統襯墊輕量50%的水波襯墊，能讓美胸曲線更加飽滿還有Q彈視覺感，V型剪裁的罩杯設計，能讓視覺效果更加渾圓性感。

▲（依序）璀璨水感動、舒適美型系列超彈舒柔無鋼圈內衣。（圖／品牌提供）