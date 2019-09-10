深色髮回歸！IU、Lisa都染了「黑糖奶茶」髮色　高冷質感更耐看

繼乳霜奶茶、焦糖奶茶、珊瑚粉橘髮色之後，「深髮色」宣告回歸！近來，《德魯納酒店》滿月社長IU（李知恩）、BlackPink Lisa、Twice周子瑜.....等眾女星們紛紛換上「黑糖鮮奶」髮色；所謂的黑糖奶茶髮色也就是以深棕色為底色，再配上灰霧感的挑染，猶如黑糖絲溶於奶茶中所混合而成的顏色。

這般深沉的棕色系散發著高冷神秘的氣息，透過相近色階的棕色系挑染，即可創造豐富的秀髮層次，讓髮絲在陽光下自然暈出絕美漸層，不只質感極佳且耐看，特別推薦給喜歡低調、討厭褪色尷尬過渡期且不愛頻繁補染的你。

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黑糖奶茶髮色代表1：IU

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tvN 드라마（@tvndrama.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 上午 3:27 張貼

在《德魯納酒店》中飾演滿月社長的IU，一頭黑茶棕髮色看起來高傲又時尚，且秀髮在光線照射下，會自然透出巧克力般的迷人漸層。

黑糖奶茶髮色代表2：BLACKPINK Lisa

LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 13 日 下午 12:04 張貼

韓國女團BLACKPINK 的Lisa的髮色向來是流行指標，繼清涼的乳霜奶茶髮色後，Lisa也換上深色系的黑糖奶茶髮色，更添女人味！

LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 5:03 張貼

值得一提的是，「黑糖鮮奶」髮色在剛染完時呈現黑灰色，但褪色後則會偏向黑糖鮮奶攪拌後的咖啡金色調，看起來又是另一種截然不同的風格。

黑糖奶茶髮色代表3：TWICE 周子瑜

TZUYU CHOU 周子瑜（@tzuyutwice）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 11 日 下午 8:11 張貼

TWICE 周子瑜也是黑糖奶茶髮色的代表。黑糖奶茶髮色不像純黑髮色般的沉重呆板，且能令膚色更顯白皙。

黑糖奶茶髮色代表4：朴信惠

박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 19 日 上午 1:42 張貼

這般帶灰感的極深咖啡髮色，質感絕佳且能讓髮質更顯柔順。

黑糖奶茶髮色代表5：林秀晶

Soojung Lim（@soojunglim_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 上午 2:24 張貼

比起繽紛髮色，黑糖奶茶髮色不只持久且更百搭；像是《請輸入關鍵詞：WWW》林秀晶幹練的套裝，就與質感高雅的深棕髮色零違和感，展現知性的大女人氣場。

黑糖奶茶髮色代表6：泫雅

Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 12:41 張貼

相較於亮眼的淺髮色，深髮色容易予人無精打采的印象.....，你可以學學泫雅的髮型：深棕灰髮色＋瀏海造型，外加上一抹時尚紅唇，更顯年輕有活力！

「黑糖奶茶」髮色變化式：

北村 亮（@ryo_lano_by_hair）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 7 日 下午 4:58 張貼

只需透過不同深淺色階的棕色挑染，即可創造出低調優雅的層次效果，讓每一次不經意撥髮的瞬間，頭髮都能呈現出不同的色澤變化。

擔心深色直長髮感覺過於深沉無活力？在髮型剪裁方面，不妨加入些許層次，或者營造些微捲度，都是令髮絲更顯輕盈飄逸的方法！

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文／Harper's BAZAAR 圖／各品牌、IG@LALALALISA_M+TVNDRAMA.OFFICIAL

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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