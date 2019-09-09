紐約時裝周／侯佩岑「全身黑」看TORY BURCH　超模娜塔莉亞透視洋裝驚艷開場

▲TORY BURCH邀請侯佩岑出席紐約時裝周看秀。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

9月紐約時裝周打頭陣登場，美國時尚品牌TORY BURCH 2020春夏時裝大秀，於台灣時間8日晚間，布魯克林博物館（Brooklyn Museum）開秀。設計師TORY BURCH本次靈感則是來源於英國已故黛安娜王妃，演繹80年代時尚的同時，注入了一絲清新活力。台灣藝人則有侯佩岑受邀看秀，以全身黑透膚洋裝力拼全場。

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▲TORY BURCH 深受已故黛妃影響，2020春夏大秀以80年代風格為靈感，超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（圖一）開秀。（圖／CFP）

品牌設計師TORY BURCH年輕時就深受英國黛安娜王妃（Princess Diana）影響，更表示，「2020春夏系列匯集了英國花園花卉、限量以及我對於80年代的想法。」即便黛妃離世已經22年，在時尚圈的地位仍然是不可動搖。

TORY BURCH 2020春夏時裝大秀由俄羅斯超模娜，塔莉亞沃迪亞諾娃(Natalia Vodianova)身穿白色細肩帶刺繡上衣和蕾絲白色長裙，踏著荷葉緄邊灰色麂皮球鞋登場，衝突美感令人驚艷，以愜意的風格為本次春夏秀揭開序幕。

▲春夏色彩更加活潑，同時以浮誇金色長錬點綴出復古感。（圖／CFP）

另外，整體風格像是80年代束腰上衣點綴了輕柔的泡泡袖剪裁，海軍藍色條紋款式、經典不過時的波爾卡點，或是融入華麗誇張的塔夫綢蝴蝶結、立體花朵等元素，都能夠體現品牌此次隨性又優雅的風格。在色彩上，更是為春夏衣櫃加入了活潑氣息，從溫柔的淡淺色至亮感的黃色系，時刻展現女性的獨特魅力。為了迎合不同職業需求，更有幹練風格的襯衫或是長版印花洋裝，均以金色長項錬點綴，滿滿復古風格來襲。

▲侯佩岑與美國演員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）現身看秀 。（圖／CFP、品牌提供）

台灣受邀嘉賓則有藝人侯佩岑以一襲蕾絲小黑洋裝搭配黑色長靴，手提Lee Radziwill 雙層包，優雅又個性的出席看秀。35歲的美國演員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也現身會場，穿著深棕色套裝搭配誇張復古耳飾，紮起乾淨幹練的高馬尾，妝容也一併擦起土棕色唇膏，宛如女神降臨。整體造型呼應本次春夏大秀的80年代感，仿佛一腳踏進時光機令人驚艷。

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