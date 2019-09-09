美國老牌精品百貨Barneys駁斥「關閉」謠言　旗下5間分店將繼續營業

實習記者鄧光惟／綜合報導

來自紐約的國際知名百貨巴尼斯（Barneys New York），8月時宣佈申請破產保護，並計畫關閉旗下22間分店中的15間後，近日便於官方IG發佈了聲明，表示巴尼斯雖然面臨財務困境，但仍在營業中，所以沒有大眾謠傳的「關閉」一說。

▲巴尼斯仍將繼續營業，並於「關閉」一說。（圖／翻攝自IG@barneysny）

這則聲明中，巴尼斯清楚表達2個字「沒有關閉」，然而，此舉也代表巴尼斯將繼續為大家服務。同時，巴尼斯表示：「各位可能聽說我們有財務上的困境，但近一個世紀以來，我們吸引各位且帶來驚喜，因為購物是我們文化的窗口，所以我們將持續營業下去。」

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Barneys New York（@barneysny）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 8 日 上午 6:04 張貼

根據先前《The Business of Fashion》的報導，巴尼斯計畫關閉旗下22間分店中的15間，包括芝加哥、拉斯維加斯、西雅圖的分店。目前上述幾間已經從官網移除，而比佛利山莊、舊金山、波士頓以及2間紐約分店則會繼續營業，因此有興趣造訪巴尼斯的朋友，仍然可以前往這5間分店購物哦！

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