酒駕弟翻車墜泥沼身亡！　哥哥追蹤「輪胎印」找他也喪命

記者李振慧/綜合報導

美國北達科他州近來發生一起不幸意外,一名男子酒駕後不幸翻車身亡,哥哥為了找他也跟著開車出外尋找,結果循著他的輪胎印追蹤時意外掉進泥沼,雖然人被緊急送至醫院急救,最後也跟著不幸身亡,2起車禍發生的時間只相距幾分鐘。

事件6日晚間7時30分左右發生在北達科他州一農場,該地距離埃克爾森(eckelson)約10分鐘,43歲男子凱爾(Kyle Foster)駕駛越野車前往農場時,酒醉的他一時沒注意,整台車不幸掉入泥沼當場身亡。幾分鐘後,47歲哥哥傑瑞米(Jeremie Foster)為了尋找凱爾,也開著車一路追蹤對方的輪胎印,結果也同樣翻車掉入泥溝裡,結果人在送醫途中身亡。

調查人員表示,這對兄弟開車時都沒有戴安全帽,且2起事故都與酒駕有關,詳細案情仍待進一步調查。據了解,2人所駕駛的越野型沙灘車,因為是一種能適應所有地形的交通工具,所以又名為全地形車(All Terrain Vehicle),其操作方式如同摩托車,通常為三輪或四輪設計。

