酒駕弟翻車墜泥沼身亡！　哥哥追蹤「輪胎印」找他也喪命

▲因為酒後駕車，造成2名兄弟先後身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北達科他州近來發生一起不幸意外，一名男子酒駕後不幸翻車身亡，哥哥為了找他也跟著開車出外尋找，結果循著他的輪胎印追蹤時意外掉進泥沼，雖然人被緊急送至醫院急救，最後也跟著不幸身亡，2起車禍發生的時間只相距幾分鐘。

事件6日晚間7時30分左右發生在北達科他州一農場，該地距離埃克爾森(eckelson)約10分鐘，43歲男子凱爾(Kyle Foster)駕駛越野車前往農場時，酒醉的他一時沒注意，整台車不幸掉入泥沼當場身亡。幾分鐘後，47歲哥哥傑瑞米(Jeremie Foster)為了尋找凱爾，也開著車一路追蹤對方的輪胎印，結果也同樣翻車掉入泥溝裡，結果人在送醫途中身亡。

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調查人員表示，這對兄弟開車時都沒有戴安全帽，且2起事故都與酒駕有關，詳細案情仍待進一步調查。據了解，2人所駕駛的越野型沙灘車，因為是一種能適應所有地形的交通工具，所以又名為全地形車(All Terrain Vehicle)，其操作方式如同摩托車，通常為三輪或四輪設計。

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Authorities say a North Dakota man was killed in an all-terrain vehicle crash while searching for his brother, who had died in a similar wreck minutes earlier. https://t.co/1pdNppvL2v