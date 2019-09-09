紐約時裝周／夢幻花園致敬創始人Kate Spade　「橘色小象包」少女心噴發

▲Kate Spade New York 2020春夏系列演奏浪漫狂想曲。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

隨著美國時尚設計師Kate Spade在2018年辭世， 陸續兩季的品牌時裝風格在童趣和夢幻之中仿佛又多了一絲悠遠，讓人更投入其中。Kate Spade New York 2020春夏系列此次在紐約時裝周上由新任設計師 Nicolas Glass操刀，充滿了許多迷人元素，前衛卻也都滿足女孩們兒時對時尚的幻想。

請繼續往下閱讀...

▲紐約時裝周Kate Spade New York 2020春夏系列登場，伊麗莎白街花園中春意盎然。（圖／CFP）

Kate Spade New York 2020春夏大秀在紐約伊麗莎白街花園中開秀，模特們手持綠色植物，漫步在滿滿春意的造景中，仿佛一場自然盛宴。設計師 Nicolas Glass提到，「女性不論身處何地，都應該做自己的女主角。」本季也充分表達出對品牌創始人Kate Spade的永久致敬。

▲春季元素充滿了荷葉狀的印花以及纖細的柳條，呼應品牌此次精彩綻放理念。（圖／CFP）

春季元素充滿了荷葉狀的印花，以及纖細的柳條。衣著上又屬閨蜜裝相當有看點，針織罩衫上點綴了幸運的四葉草印花，下方裙擺如花朵自然盛開，呼應了品牌表達的精彩綻放理念。湖藍色和夢幻紫色的絕妙搭配，絕對是不少女孩們喜愛的顏色，內層穿上了泡泡袖襯衫，在夢幻之餘加入了前衛復古風格，讓人離不開眼。

另外，結合不同職業需求，也推出了女人味的寬袖洋裝及長版襯衫，在柔和中融入幹練元素，裙擺及小腿肚的設計，非常適合度假穿著，搭配滿版的印花點綴，與一旁的綠色植物完美搭配，活力十足。

▲本季包款在功能性和時尚可愛之間達到平衡。（圖／CFP）

Kate Spade New York在本季的手袋上，在功能性和時尚間達到平衡，包括亮橘色的大象包，具象的形狀和翹鼻子再搭配金色手提鍊，可愛中又彰顯奢華感。另外，也加入了本季重點草編材質於經典包款中，與可愛黑桃一同呈現出清涼的夏季感受。

▲大陸女星孫怡與美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）受Kate Spade New York之邀看秀。（圖／CFP）

大陸女星孫怡與美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）也受邀於紐約伊麗莎白街花園看秀，孫怡一頭氣質長直髮，以印花套裝搭配簡單白色高跟鞋，露出招牌長腿，演繹與品牌相符的可愛特質。艾瑪羅勃茲則是選擇同花色的連身裙，綁起清新低馬尾，一樣美翻全場。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App