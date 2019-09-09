IKEA亞洲首間「快閃旅館」台北開張　9間房開放免費住！

▲IKEA亞洲首間快閃旅館登陸台北。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA除了開賣場、開餐廳，現在還要開「快閃旅館」！為強調今年「臥室」主題，IKEA在民生東路一段開設全亞洲首間「IKEA POP-UP HOTEL」，在9／9下午2點開放線上報名，只要說出想入住的理由，經採用就能免費入住IKEA快閃旅館啦！

其實熟知IKEA的人都知道，全球僅有1間IKEA HOTEL，就在IKEA瑞典總部阿姆胡特，但很少人能有機會跑到那北歐小鎮親自體驗，而9／25至11月底，IKEA在台灣開張「POP-UP HOTEL」，規劃包含新婚夫妻、同性伴侶、風格男、風格女、收藏家、新手爸媽、寵物飼主、一家大小、新鮮人共9種房型，讓民眾申請入住，不用坐飛機到遠方也能體驗。

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IKEA表示，今年設計重點在臥室空間，所以特別規劃不同情境與主題的臥室開放民眾體驗，預計會有540組民眾能參加，IKEA POP-UP HOTEL從9／25起至11／30止，共有9間提供住宿的房間在3樓，此外在2樓也陳設出還有一模一樣的規劃開放一般民眾參觀，即使沒有入住也能感受實際的臥室情境，啟發室內佈置的靈感。

IKEA pop-up hotel從9／9下午2點起線上報名（https://hotel.ikea-event.tw/），開放宜家卡卡友就有資格參加申請，入住時間分為2階段，首波開放申請的入住日期為9／26至10／25。登入後可以選擇想入住的房型、日期，並分享入住的理由即完成申請，IKEA pop-up hotel團隊將從申請者中選出最具創意且獨特的入住原因，快點想出你的好理由吧。

▲IKEA快閃旅館有9間房間，各有不同主題。（圖／IKEA提供）