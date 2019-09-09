印度190萬人頓失國籍　「白蟻」部長再撂話：非法移民一個都不留

▲ 印度內政部長夏哈（Amit Shah）曾形容非法移民是「白蟻」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度東北部阿薩姆邦（Assam）8月31日公布「國家公民登記冊」（NRC）最終版本，使得190萬居民面臨頓失國籍的困境。儘管此舉引發外界反彈聲浪，印度內政部長夏哈（Amit Shah）8日赴該地時直言，政府「不會允許任何一名非法移民留在印度」。

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▲ 印度當局公布公民名單最終版本，村民紛紛聚集到商店裡用電腦查找自己名字是否在名單上。（圖／達志影像／美聯社）

綜合法新社、衛報報導，阿薩姆邦在過去4年當中，高達3300萬人被迫證明自己早在1971年3月前就在當地扎根生活。目前律師們紛紛對此提出嚴重關切，強調數十年前的文件疏失就會錯把人民除籍；此外，人權團體也提到，當時居住在阿薩姆邦的居民有高達三分之二的人是文盲，相關文件並沒有保存下來，要這群人拿出公民證明的證據實屬困難。

外界認為，穆斯林、貧窮社區及婦女族群所受到的影響可能最為嚴重。另有批評者認為，印度當局此舉是針對來自孟加拉國的穆斯林移民。

▲ 阿薩姆邦更新公民名單，人員拍攝一名男孩的眼部照片建檔。（圖／達志影像／美聯社）

統治阿薩姆邦的執政黨「印度人民黨」（BJP）官員迄今仍迴避對此政策發表評論，而總理莫迪（Narendra Modi）所帶領的政府為「國家公民登記冊」計畫撐腰，稱此政策旨在剷除「外國入侵者」。此外，被視為莫迪左右手的夏哈也曾脫口非法移民有如「白蟻」，印度必須採取行動，把這群滲透印度的外國人全都送回去。

儘管阿薩姆邦多數地區被孟加拉國包圍，長期以來湧入許多居民，但孟加拉政府至今沒有表態會和印度政府合作。根據規定，沒有被納入國家公民登記冊的人，可於120天內在「外國人法庭」提出上訴；若失敗，還可以透過法院管道對該決定提出上訴。只不過，若這些上訴全都失敗，被法庭裁定為非法移民者的人有可能被送入拘留營收押，等候驅逐出境。

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