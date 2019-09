衛報：川普忽冷忽熱外交老招踢鐵板　阿富汗怕被出賣樂見和談取消

▲ 川普忽冷忽熱的外交手段已不是第一次出現,先前與北韓、伊朗交手時,也出現來回反覆的態度。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普取消美國與塔利班(Taliban)的秘密和平會談,被視為是他一貫「忽冷忽熱」外交談判手法。但衛報分析,川普這次是打錯如意算盤,因為包括阿富汗總統阿什拉夫甘尼在內的大部分阿富汗人都能樂見談判取消的事實,且此一結果背後的關鍵,正是阿富汗人深信川普出賣了他們。

《紐約時報》引述知情官員的說法,川普想把自己形塑成撮合者,把塔利班領袖、阿富汗總統阿什拉夫甘尼約來大衛營後分別進行會談,最終宣布達成和平協議;只不過,塔利班並不接受這項安排,甚至直指這是拐騙他們跳入精心安排好的「政治自殺」圈套 ,堅持與美國談完後才要和阿富汗政府展開協商。

最終,川普7日宣布取消和談,並把錯歸咎在塔利班上周的自殺炸彈事件。但衛報分析指出,川普之所以會這樣做可能另有隱情,且失望(disappointment)的成分多於惱怒(annoyance),因為真正情況可能是,川普面對眼前考慮不夠周延的危險協議,也就是可能讓他背負「蓋達組織(al-Qaida)及伊斯蘭國(Islamic State)在阿富汗死灰復燃」責任的協議,他選擇臨陣脫逃。

▲塔利班9月5日在阿富汗首都喀布爾發動炸彈攻擊。(圖/達志影像/美聯社)

對阿富汗來說,川普取消和談或許是個喘口氣的時刻。報導指出,在塔利班的堅持之下,阿富汗總統阿什拉夫甘尼(Ashraf Ghani)和其他官員在過去的9輪和平談判中,始終被排除在外;此外,塔利班反對在阿富汗全面停火,所以雙方擬定的協議只有保護美軍撤離的安全,但並沒有確保阿富汗軍隊及平民的安危。

阿什拉夫甘尼認定塔利班不會信守承諾,擔憂一旦美軍撤離,阿富汗1990年代內戰的情況很有可能再次重演。對此,許多美方外交官與前美軍指揮官都抱持著相同想法,但卻被川普及美國阿富汗特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)刻意忽視。阿什拉夫甘尼對美國主導的和談提出質疑,並再次要求塔利班全面停火。

衛報指出,川普下一步該怎麼做沒有人知道,或許明天就能宣布恢復與塔利班的和談,但他過去3年似乎已經學到一個教訓,那就是「無協議總比爛協議還要好(no deal is better than a bad deal)。」

