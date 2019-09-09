中彈沒死再活埋！印度撲殺500藍牛羚　網轟：人比獸還不如

實習記者羅明輝／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）林業部人員近幾個月以來，開始陸續在當地森林撲殺藍牛羚（Nilgai），甚至不惜出動一台挖泥機，將其中一隻中槍後沒有馬上死亡的羚羊「當場活埋」。影片曝光後，不少網友都紛紛痛批林業部的作法過於殘忍、毫無人性。

根據《印度時報》報導，從影片中可以看見，林業部的工作人員出動挖泥機，將一隻身體中彈的羚羊推入挖好的泥坑內。突如其來的行為，讓羚羊嚇的完全無法動彈，就這樣呆站在泥坑中。接著，挖泥機的吊臂開始將一堆又一堆的泥土推入坑中，只見這些泥土重重砸在牠身上。儘管這隻可憐又無助的羚羊伸長脖子，試圖求救，下一秒還是馬上就被泥土給吞噬，完完全全被活埋在泥坑中。

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▲ 林業部出動挖泥機，將中彈羚羊推下泥坑 。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Mudundi）

林業部發言人解釋，藍牛羚在比哈爾邦的數量越來越多，已經成為像是害蟲般的存在，牠們對當地農作物帶來巨大破壞，令農民們相當頭痛。為了維持當地生態系的平衡，因此他們才會決定展開撲殺計畫，聘請了專業的獵人，陸續在今年7月人殺害了超過500隻藍牛羚，在8月又槍殺了495隻左右。





▲ 藍牛羚被推入泥坑中，表情茫然 。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Mudundi）

至於網路上流傳的影片片段，林業部發言人回應，「我們在上個月27日至31日進行撲殺行動，最近發現其中有隻羚羊在中彈後，並未立即死亡，因此決定於2日派出挖泥機，將它掩埋。」

網友們看完影片後，對於當局的行動氣憤不已，紛紛在下方留言「活埋一個生命時在釋太殘忍！」、「看完影片後，我對於自己是人類而感到噁心，人類為什麼能做出這樣的事？為什麼能這樣隨便剝奪其他的生命？」、「我們怎麼好意思說自己是人類，人類有時候做的事情比野獸還要更不如。」、「牠都已經受這麼嚴重的傷了，為什麼還不放過牠？」「人類真的很貪婪，掠奪的動物們的棲息地，將那些土地說成是自己的，然後再奪取更多。越來越多動物失去家園與生命，唯一真正應該要被剔除的物種，反而是人類」。

▲ 挖泥機將土堆推到藍牛羚身上，將牠活埋 。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Mudundi）

警察總長迪隆（MS Dhillon）對此回應，警方目前已經'針對「負責操作挖泥機、活埋羚羊」的司機進行調查，同時也將一名涉案的林業部護林員停職，等待後續調查結果。