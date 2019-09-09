謝金燕飛紐約看秀！超緊「單車褲」辣出天際　準備驚艷海內外　

▲謝金燕現身機場準備前往紐約觀賞Michael Kors Collection 2020春季時裝秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周正緊鑼密鼓開打，連台灣「時尚姐姐」謝金燕也悄悄現身機場，準備前往紐約觀賞Michael Kors Collection 2020春季時裝秀，姐姐一席黑色西裝搭配CECE鍊包，下身更換上緊到不行的單車褲，可謂下足功夫，令海內外都驚艷。

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▲謝金燕以LOGO白色上衣NT$3,800；搭配針織單車褲NT$6,200，展現酷帥風格。（圖／品牌提供）

Michael Kors Collection 2020春季時裝秀，將於台灣時間9月11日周三晚上10點登場。台語歌后謝金燕也受邀出席至紐約看秀，以帥氣皮帽搭配黑色墨鏡，一頭長髮隨風飄揚更顯迷人。即便只露出嘴巴，卻還是擋不住濃濃星味，簡單的白色上衣搭配針織單車褲，肩披黑色夾克，就有屬於謝金燕的獨特時尚。

▲謝金燕肩背CECE鉚釘動物紋拼接鍊帶包，NT$22,100。（圖／品牌提供）



當然肩上行頭最為矚目，出自品牌2019秋季系列新品， CECE鉚釘動物紋拼接鍊帶包，以柔軟的光滑牛皮革結合硬派的金屬鍊帶創造衝突感，十分符合謝金燕的時尚品味，簡潔幹鍊的外型，輔以品牌標誌性的金屬鎖頭釦環和鍊帶。

謝金燕輕巧的將包包斜跨在腰前，無疑是最巧妙的搭配，就算真有「駝趾」，也會被包包擋住見不了人，再加上腳上的黑色低跟軍靴，無疑是最亮眼的機場時尚穿搭。

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