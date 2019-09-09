恐怖車禍他幸運活命卻自刎　車門卡死...熱心民眾想救只能無力目睹

▲不幸的車禍事件，造成2名男子身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞瓜拉雪蘭莪縣近來發生一起不幸事故，一名66歲男子發生車禍後幸運沒死，有民眾發現後想要幫忙救出，他卻拿出一把刀突然自刎，由於車禍撞擊導致車門無法打開，對方只能無力目睹眼前所發生的慘案。事件最後造成2人身亡。

這起車禍發生在7日凌晨2時，66歲男子在萬撓(Rawang)開往丹絨加弄(Tanjong Karang)的路上，與一輛紅色轎車迎面相撞，導致40歲男駕駛當場身亡。目擊民眾表示，他看到車禍後老人呆坐在駕駛座上，車身雖然被撞毀，人卻無大礙，然而隨後就突然自刎，當下大家都來不及行動，對方就倒在駕駛座上。

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警方表示，驗屍報告顯示，66歲男子死因為喉部大量失血身亡，從親友處得知，死者因為患有憂鬱疾病多年，曾有過輕生念頭，當天身上會帶刀有可能也是有輕生打算，詳細案情目前仍待進一步調查。

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