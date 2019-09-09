頭上長出一隻腳！　3周大「5腳牛寶寶」萌到爆紅　

▲美國路易斯安那州出現5腳牛寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Elsie`s Journey）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸四川2015年曾有一頭5腳牛爆紅。美國路易斯安那州（State of Louisiana）近日也出現一頭「5腳牛寶寶」，牠不止一樣擁有5隻腳，第5隻腳還是長在頭上！這奇特又可愛的外型也讓這隻小牛最近在網路上爆紅。

據《福斯新聞》報導，麥特（Matt Alexander）與他的未婚妻瑪格（Maghin）日前聽說牧場主人要出售一頭頭上「掛」著一隻腳的3周大小牛。麥特表示，通常一頭剛出生的小牛起標價都是100美元（約新台幣3100元），但這頭小牛因為擁有天生缺陷，所以起標價僅僅只有50美元（約新台幣1550元）。

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▲麥特以台幣830元買下5腳牛寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Elsie`s Journey）



不過，就算以「半價」出售，仍沒有任何牧場主人願意收購一頭有缺陷的小牛，但若還是沒人買下，「5腳小牛」最後就必須面對被屠宰的命運。所幸麥特看見了這頭小牛的特別，最後以27美元（約新台幣830元）買下，並將其取名為「艾爾西（Elsie）」。

麥特說，當時牠決定要將艾爾西買下時，牧場主人們都用奇怪的眼神看著他，臉上就像是寫著「你真是浪費錢」，但即便如此，他仍沒有後悔自己當初做的決定，麥特帶著艾爾西去看獸醫，把牠當成寵物飼養，讓牠在自己的牧場裡過上最好的生活。

麥特甚至為艾爾西創建一個臉書粉絲團「Elsie's Journey」，裡面不止分享了艾爾西生活點點滴滴，麥特更在裡面發起募款，希望透過網友的愛心來募集艾爾西的飼料、醫療、藥物測試等等費用。

▲這對情侶並未打算切除艾爾西的第5隻腳。（圖／翻攝自Facebook／Elsie`s Journey）



有不少網友都對於「什麼時候會手術切除艾爾西的第5隻腳」提出疑問，對此，瑪格則回答，他們不會為了虛榮的『外表』而將艾爾西置於危險之中，「我認為不需要用任何方式去改變牠，因為牠就是這樣出生的。」