文在寅接班人「濫權性侵女秘書」終審　入獄3年6個月

▲ 南韓總統文在寅（左）與前忠清南道知事安熙正（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓前忠清南道知事安熙正（An Hee-jung）去年3月爆出性侵女秘書醜聞，最高法院今（9日）稍早做出終審判決，維持二審的3年6個月有期徒刑。根據最高院的說法，受害者的證詞前後一致且具可信度，可當作證據。

韓聯社報導，安熙正被控2017年7月至2018年2月期間4度濫用職權性侵女秘書金志恩，6度性騷擾得逞，共計性暴力行為10次。儘管安熙正在去年一審獲判無罪，但今年2月的二審裁定將他判處3年6個月徒刑；其中，首爾高等法院二審法庭認定，金志恩所指控的10次性侵裡，有9次是犯罪行為，包括濫用職權及性騷擾。

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事實上，安熙正曾被視為南韓政壇明日之星，被封為文在寅接班人，問鼎下屆總統寶座呼聲極高，卻爆出足以構成利用職權姦淫、猥褻女下屬的罪名。事後，他隨即辭去忠清南道知事一職。

時間拉回2018年3月5日，金志恩接受新聞節目《NEWSROOM》受訪時，首度踢爆自己擔任安熙正秘書期間遭安熙正性侵，且當時求助職場同僚，卻面臨無人伸出援手的情況，在受到Metoo運動啟發後，決定鼓起勇氣再次站出來指認惡行。

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