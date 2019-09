強生拒延遲脫歐將坐牢　計畫癱歐盟運作「不同意委任新事務員」

記者吳宛霖/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)已制定計劃,用拒絕同意委任新事務專員等方式癱瘓歐盟的日常運作,希望迫使歐盟接受英國要求,或讓歐盟成員國拒絕同意延長英國「脫歐」期限。前歐盟理事會法務部部長讓克勞德.皮里斯(Jean-Claude Piris)在推特上表示,如果英國採取「破壞」行動,將因違反義務而被歐洲法院起訴,歐盟將合法的繼續正常運作。

根據英國《每日電訊報》報導,英國議會認為尚未達成「脫歐」新協議,因此須再將期限延後3個月。對此,強生的顧問團隊8日舉辦會議,討論反制策略,強生計劃將向歐盟發出一封信,要求延長「脫歐」期限。法國外交部長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)表示,法國不會答應再延長英國「脫歐」期限,不能讓歐盟不斷用每3個月為英國延長1次脫歐期限。

根據英國《獨立報》報導,強生計劃癱瘓歐盟運作,包括拒絕同意委任新的事務專員等,迫使歐盟接受英國要求,或讓其他成員國拒絕同意延長脫歐期限。

請繼續往下閱讀...

▲前歐盟理事會法務部部長讓克勞德•皮里斯表示,如果英國採取破壞行動,將被歐洲法院起訴。(圖/翻攝自Jean-Claude PIRIS的Twitter)

英國議會6日通過目的在阻止「無協議脫歐」的法案,要求英國和歐盟在10月31日前如果尚未協議,強生必須和歐盟申請延期「脫歐」。對於強生將進行的脫歐策略,英國多名議員已組成律師團,準備在必要時上訴法庭,強制政府執行「反硬脫歐」的立法。上議院議員肯.麥克唐納表示,假如強生在法院訴訟時拒絕延後「脫歐」,他將面臨坐牢。

強生表示,阻止「無協議脫歐」的法案只有在「理論上」構成約束,所以自己不準備照辦,無論英國和歐盟是否達成協議,英國都必須在10月31日脫離歐盟。

根據《新華網》報導,英國商會發布最新調查數據顯示,在1500個調查對象中,41%的企業沒有做「脫歐」的風險評估。英國商會(British Chambers of Commerce,BCC)總幹事亞當.馬歇爾(Adam Tomkins)表示,數據表明避免10月31日英國「無協議脫歐」的重要性,「脫歐」將打擊英國經濟,擾亂對外貿易。

If U.K. still an EU member after 31 Oct, it will have the legal duty to nominate a candidate Commissioner. If it does not,the Commission can continue to work and decide legally (precedent Bangemann 1999). The U.K. will be brought to the EUCJ for violation of its obligation

PM says UK will not nominate an EU Commissioner – how might the EU respond? – House of Commons Library https://t.co/aJqbRkSXjv

►少女電眼的秘密,只跟你偷偷分享