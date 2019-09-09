辣模凱亞開18歲慶生趴　套性感馬甲致敬超模媽辛蒂克勞馥

▲辛蒂克勞馥（左）1992年出席MTV頒獎典禮的造型成為女兒凱亞生日服的靈感來源。（圖／翻攝Versace IG）

記者陳雅韻／綜合報導

熱烈進行中的紐約時裝周，每晚都有熱鬧派對進行，傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）同樣步上國際伸展台的女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber），也在時裝周期間舉辦18歲生日派對，她以媽媽於1992年出席MTV頒獎典禮的造型為藍本，向Versace（凡賽斯）訂製生日裝，兩相對照，母女倆相似度百分百。

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▲凱亞（中）一身Versace訂製服與鞋當最搶眼的壽星。（圖／翻攝kaiagerber IG）

凱亞堪稱時尚圈最強星二代，年紀輕輕已是國際秀場、精品廣告的熟面孔，與媽媽辛蒂克勞馥還同為瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言人。身為家中掌上明珠，18歲成年生日格外受重視，爸媽訂下紐約Edition Hotel場地舉辦生日派對，辛蒂克勞馥特別扮成歌手雪兒的造型，為愛女慶生。

▲辛蒂克勞馥（左）複製歌手雪兒造型出席女兒凱亞18歲生日派對。（圖／翻攝cindycrawford IG）

壽星的生日裝當然不能馬虎，凱亞特別向Versace訂製以媽媽1992年曾穿過的馬甲服裝為靈感的新裝，搭配蛇魔女梅杜莎圖案的腰帶、開岔短皮裙、羅馬戰士超跟鞋，一身火辣性感。除了狂歡慶成年，她表示最棒的生日禮物是登上英國版《VOGUE》10月號封面，為她的名模生涯再添一筆榮耀。

▲凱亞登上英國版《VOGUE》10月號封面，開心表示是最棒的生日禮物。（圖／翻攝kaiagerber IG）