1周連中2次樂透！幸運男才得54萬　「免費彩券」再讓他爽贏2000萬

▲男子意外發現自己連中2次大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名男子超幸運，居然在一個禮拜內連中2次樂透，分別贏得2.7萬紐幣（約54萬台幣）與100萬紐幣（約2005萬元台幣），而且贏得百萬大獎的那張還是免費的紅利彩券(Bonus Ticket)，讓他第一時間得知時驚喜得不敢置信，一直忍到下班才敢把喜訊告訴妻子。

居住在紐西蘭北島上璜加雷市(Whangarei)的男子，8月28日樂透開獎時，得知自己中了獎金為2.7萬紐幣的二等獎，結果又在9月4日開獎時贏得第一獎，這次的獎金高達100萬紐幣，讓他當下震驚地說不出話來，「當我發現時，我被嚇壞了，我忍不住多次掃描條碼，確保我沒有看錯任何東西」。

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幸運男表示，由於是在上班途中得知自己中獎，他便不動聲色上完了一天班，等到下班回家才終於告訴妻子。妻子表示，「我一看到他出現在前門，臉上掛著大大的笑容，手上拿著彩券，我就知道發生什麼事了」，因為一周前才發生過同樣的情況。

男得主開心表示，「真是不敢相信，整件事情太不可思議了，我仍然不敢相信我用紅利彩券贏到了100萬」，雖然十分高興連續贏得大獎，但被問到是否想連續再中第三次時，他謙虛回覆，「喔，不了，我認為我們的部分已經輪過了，深感幸運。」