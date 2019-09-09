法西颱風撲日釀1死36傷　關東電塔塌、屋頂掀「逾百間超商休店」

強い台風15号は午前５時前に千葉市付近に上陸したあと、関東を暴風域に巻き込みながら北上しています。

各地で被害が出ています。https://t.co/qSGPGOiyhD#nhk_video pic.twitter.com/SN2QgIFAuo

記者林瑩真／編譯

今年第15號颱風法西（Faxai）在9日5時許登陸千葉市，造成1死36傷，關東地區交通大亂，各地也紛紛傳出建築物倒塌、淹水等災情。

綜合日媒報導，受法西颱風影響，東京已傳出1人死亡、3人受傷；靜岡縣11人受傷；琦玉縣10人受傷；神奈川縣6人受傷；千葉縣4人受傷；茨城縣2人受傷。

千葉県鴨川市の方からの映像。

電柱が倒れまくって木まみれらしいです。この後気温が高くなるので更に注意です #台風15号 pic.twitter.com/cNhoYIPCnM

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由於法西颱風從千葉市登陸，讓千葉市地區災情最為嚴重，包括車站屋頂被強風掀翻，千葉縣君津市的2座大型電塔倒塌，至今尚未修復，恐怕影響東京停電。

東京港口則有設置於中央防波堤上的大量貨箱被強風吹塌，造成部分道路阻礙；橫濱市中心的空拍也顯示，混擬土岸邊已經崩塌10公尺以上，沿海地區的車輛則被吹得全部疊在一起，港口的貨箱也同樣散落一地。

岸壁が崩れコンテナ散乱 横浜 本牧ふ頭https://t.co/0S7B9lf4ri#nhk_video pic.twitter.com/OCp5nKUi0c

至於建築物部分，各地紛紛傳出強風吹翻屋頂、大型貨車，光是神奈川縣內，截止至上午10時前，就有84棟建築物有災情，像是施工中的建築物倒塌、車道損壞、商店街大型看板吹倒、餐廳窗戶破裂等。

另外，首都圈的便利商店全因法西颱風影響而休店，千葉46家、東京38家、神奈川9家、靜岡1家，一共94間LAWSON休店；7-Eleven則是千葉縣內的數十家休店；全家則是2間。