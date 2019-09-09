法西颱風撲千葉…關東電車又停又開「人排出車站外」　搭計程車也塞車！

池袋 メトロポリタン側JR口の図

入れてもらえない（＾∇＾）

私鉄生きていてもあんまり意味ないっすな #台風15号 pic.twitter.com/96VjISBgMb

記者林瑩真／編譯

今年第15號颱風法西（Faxai）直撲日本關東，最大瞬間風速達每秒57.5公尺，相當於17級強陣風，在9日5時許登陸千葉市後，成為千葉市史上第一個如此強力的颱風。受法西颱風影響，日本一早交通就相當混亂，造成通勤困難。

綜合日媒報導，法西颱風讓日本關東的鐵路、高速公路都多次關閉、再開，或是延遲發車，導致一早的通勤時間人滿為患，相當混雜，許多上班族更因此遲到。

池袋車站充斥著想要搭乘電車、地下鐵的民眾，上午10時45分實施入場限制後，車站剪票口一度無法動彈。另外也有人為了上班，在計程車搭乘處排了一長列。

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京急9:00頃から

順次運行見込みですが、



8:00の時点で

京急川崎改札前がこの混雑。



どこのフェスかコミケですか？w#京急線#台風15号#京急川崎 pic.twitter.com/0H4b0GdtJV

東京車站一度停駛，從上午7時塞滿許多乘客，直到上午8時東海道新幹線再開，仍有乘客擔心能否順利到達公司。京王線則到8時30分才再開，導致許多上班族、學生都遲到，電車擠到塞不下人，甚至過了9時，千歲鳥山車站內還有一長列等著搭車的乘客，一路排到車站外。

另外，京王電鐵井之頭線因為從早上9時停駛，許多人排在濱田山車站，等著再次行駛；橫濱市中心的道路也從一早就嚴重堵塞。由於鐵路停駛、延遲關係，許多人改開車，也導致道路塞車嚴重。