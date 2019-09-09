漫威復仇者「同志英雄擁吻」！　巴西市長要求禁售…漫畫秒殺搶光

▲里約市長克里維拉（Marcelo Crivella）要求禁售復仇者系列漫畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西里約市長克里維拉（Marcelo Crivella）於6日表示，漫威《復仇者：少年十字軍》系列包含同志接吻內容，要求書展下架，禁止販售，但卻遭到最高法院駁回，因為「禁止任何LGBT出版物都是違法。」此番言論一出，這一套精裝漫畫立刻銷售一空，他今（9日）再度表示，並非言論審查或恐同，只是為了捍衛家庭，保護兒童。

巴西最高法院裁定，漫威《復仇者：少年十字軍》（Avengers: The Children’s Crusade）可以繼續販賣、出版，而禁售要求「只針對LGBT內容」，已經違法。

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Brazil paper publishes gay kiss illustration in censorship row https://t.co/nblKitJls9

克里維拉呼籲查封這一套「不適合未成年人」的漫畫，要求「必須用黑色塑膠袋密封包裝，並在外面標註警示內容。」沒想到，民眾卻把套書搶購一空，擁有340萬追蹤者的Youtuber費利佩．尼圖（Felipe Neto）更特地買下1.4萬套，在書展上免費發送。

Brazil mayor blocked from banning Avengers comic over gay kiss https://t.co/p2hshxveTL

這起事件受爭議的圖片中，描繪2名忠誠交往的男性角色巫術（Wiccan）和小浩克（Hulkling）穿著全套衣服擁吻。當地媒體《聖保羅頁報》（Folha de São Paulo）於8日也在頭版刊出上述圖片，反對里約市長的言論。

Não é censura nem homofobia como muitos pensam. A questão envolvendo os gibis na Bienal tem um objetivo bem claro: cumprir o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queremos, apenas, preservar nossas crianças, lutar em defesa das famílias brasileiras e cumprir a Lei. pic.twitter.com/CsWte3nsLG

克里維拉曾經擔任主教，譴責同性戀是「邪惡的行為」，他解釋，絕對不是外界所說的言論審查、恐同症，「我們只想保護我們的孩子，為了保衛巴西的家庭而奮鬥，並且遵守（兒少法）法律。」

巴西聯合書展副主席札哈爾（Mariana Zahar）對此表示，「這是對於言論自由的攻擊，我們將會奮鬥到最後。」主辦單位也告訴《法新社》「給予所有讀者發聲機會，沒有任何區別，在民主國家就該如此。」

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BBC報導指出，漫威1985年出版的《美國隊長》中提過同性關係，1991年出版的《X戰警》系列首次出現同志親吻的情節，1年後角色北極星（Northstar）成為第一名公開出櫃的超級英雄。

