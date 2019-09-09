文在寅簽署曹國任命案！不顧國會強行批准　法務部長任期「0時已開始」

▲ 文在寅希望推動司法改革。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

54歲的南韓青瓦台前民政首席祕書官曹國8月9日獲總統文在寅提名，成為法務部長候選人，但近來全家人連環爆出特權醜聞。提名後時隔一個月，文在寅今（9）日上午閃電任命曹國。曹國的部長任期已經自今（9）日午夜零時開始，料將出席10日的國務會議。

青瓦台發言人高旼廷稍早在春秋館簡報指出，文在寅今早批准包括曹國在內等6名官員的任命案，也使他在國會不放行下任命的部長級官員增至22人。曹國身陷多項爭議，不僅妻子遭檢方起訴，以自由韓國黨為主的保守派在野黨也強烈反對他的人事案，文在寅此舉恐怕將在全國掀起風波。

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高旼廷表示，曹國的任期自今天零時開始。她以現任外交部長為例說明，康京和獲任命當時，任期也是回溯至當天零時算起。

▲ 曹國是首爾大學法學碩士，曾任法學研究所教授。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅2017年競選期間一項主要政見是透過重新分配警方及檢方調查權來制衡檢方權力，並使執法機構保持政治中立。曹國此前曾聲明，為協助文在寅完成司法改革，絕對不會退出提名。

《韓聯社》指出，文在寅透過強行任命展現出改革的決心。此外，當國會正以既有權限判斷曹國是否適任時，檢方便強行展開搜查，文在寅此舉也被視為向檢方發出的警告。

除曹國以外，文在寅也批准科學技術情報通信部部長候選人崔基英（音譯）、女性家族部部長候選人李貞玉、放送通信委員會委員長候選人韓相赫（音譯）、公正交易委員會委員長候選人趙性旭（音譯）及金融委員會委員長候選人殷成洙的任命案，預計下午2時（台灣時間1時）授予任命狀。

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