帳戶剩1000…突收巨款轉帳！美夫妻連買3車狂購物　惹上3重罪

▲威廉斯夫婦拿著銀行誤轉的12萬美金瘋狂購物。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國賓州蒙圖斯維爾市（Montoursville）一對威廉斯（Williams）夫婦發現他們的帳戶被誤轉入12萬美元（約台幣378萬元），但他們絲毫不覺得奇怪，拿著不屬於自己的金錢大花特花，如今被控告竊盜。

綜合外媒報導，5月31日，BB&T銀行一名出納員筆誤，不慎將12萬美元轉入威廉斯夫婦的銀行帳戶，讓他們原本只剩1,121美元（約台幣3.5萬元）的生活突然富裕起來。

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不過威廉斯夫婦明知這筆錢不屬於自己，但卻沒有告知銀行，反而拿著這筆錢開始瘋狂購物，買了一台露營車、一輛雪佛蘭汽車及一輛跑車，支付帳單、修車等，花費將近6位數，甚至拿1.5萬美元救濟需要的友人。

直到銀行發現錯誤，在6月20日詢問威廉斯夫婦時，才得知在短短2週內，威廉斯夫婦已經花光超過10萬美元。起初，銀行只是希望威廉斯夫婦賠償全額，但威廉斯夫婦同意分期還款後，又突然失去聯繫。

如今，威廉斯夫婦被起訴竊盜、收受贓物等3重罪，上週被逮捕後，各以2.5萬美元交保。