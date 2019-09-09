比60年前少了75萬隻　英國鮭魚面臨絕種「剩5%洄游繁殖」

▲鮭魚捕獲數量銳減，只有20年前的25%。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大西洋鮭主要分布在北大西洋海域，牠曾擠滿了英國和歐洲的河流，如今卻在英國水域面臨滅絕的危機。英國在去（2018）年僅捕獲到5萬隻鮭魚，數量和20年前相比，僅有當時的25%；不只如此，在英國河流孵化的鮭魚，現在也只有5%會洄游繁殖。

據《泰晤士報》（The Times）報導，在1960年代時，英國每年可以捕獲到60萬至80萬隻的鮭魚，去年卻僅捕獲到5萬隻鮭魚，漁業信託基金會和失蹤鮭魚項目的保護人士表示，今年魚類數量創下最低水平，鮭魚很可能在蘇格蘭的河流中面臨滅絕的窘境。

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另外，釣魚信託基金的馬克‧歐文（Mark Owen）表示，「野生鮭魚在許多英國河流中面臨滅絕，不管在蘇格蘭或是歐洲的數目都大幅下降，這肯定是場大悲劇！」

美國奧勒岡州（Oregon）的野生鮭魚中心主席吉多‧拉爾（Guido Rahr）指出，由於河流沿岸缺少樹木，所以容易因地質脆弱而崩塌，導致大量的沉積物湧入池塘，讓魚類無法產卵。他也補充說明，可以在沿岸種植樹木，透過樹根來強健河岸，以避免土石等沉積物掉落，好讓水質恢復清澈，同時也藉由遮蔭來保持水涼。

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