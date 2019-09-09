神秘匈奴墓葬挖出「2137年前偽iPhone」　考古學家驚豔：有錢人的皮帶扣

▲考古學家挖出2137年前的皮帶扣，長相神似iPhone。（圖／翻攝The Siberian Times）

記者吳美依／綜合外電報導

考古團隊近日在俄羅斯薩揚─舒申斯克水電站中的「阿拉泰墓地（Ala-Tey Necropolis）」發掘，出土一件模樣像是智慧型手機iPhone的遺物，原來是2137年前的皮帶扣。考古學家李爾斯（Pavel Leus）表示，遺址可追溯到匈奴帝國時期，「唯一一條腰帶使用中國五銖錢來裝飾，幫助我們確認了年代。」

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享



請繼續往下閱讀...

《西伯利亞時報》報導，皮帶扣約為18公分乘9公分，由黑炭石（Jet Rock）和黑寶石製作而成，表面鑲嵌著綠松石、瑪瑙、珍珠等裝飾，推估大約已經有2137年的歷史。李爾斯表示，團隊將年輕的墓葬主人命名娜塔莎（Natasha），而這一支「史前智慧型手機」是目前發現最有趣的遺物，上頭甚至還有古代中國使用的錢幣。

根據了解，葉尼塞河（Yenisei River）上游的「薩揚─舒申斯克水電站（Sayano-Shushenskaya Dam）」占地240平方英里，又被稱為「薩揚海」，每年夏季排水時，才會顯露出18公尺水位下的110座墓葬。這一座遺址可以追溯到西元前3世紀至西元1世紀，當時匈奴帝國統治範圍擴及西伯利亞。

Archaeologists find 2,100-year-old 'iPhone' buried in a grave in Russian 'Atlantis'https://t.co/WwF9RRoiUc pic.twitter.com/rLQ6mmjtIl

聖彼得堡物質歷史文化研究所的琪努絲凱雅博士（Dr. Marina Kilunovskaya）表示，考古團隊正在與時間賽跑，趕在水位回復以前，搶救這些無價寶藏，「這個遺址具有科學研究意義，我們能夠發現沒有被盜墓者打擾，有錢遊牧民族物質的墓葬，真的非常幸運。」