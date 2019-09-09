強生「藐視法庭」拒絕延後脫歐　前檢察官：恐面臨牢獄之災

▲強生若拒絕延後脫歐等同藐視法庭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國上議院日前批准「阻止無協議脫歐」法案，要求首相強生（Boris Johnson）向歐盟提出延後脫歐申請。強生則表示，「寧願死在溝渠裡」也絕不延後脫歐，更向保守黨黨員表態，很有可能不予理會該法案。不過，英國前檢察官麥當納（Ken MacDonald）指出，若是強生拒絕履行國會通過的法案，可能會面臨牢獄之災。

國會上議院6日批准「阻止無協議脫歐」法案，主張若是國會「不同意無協議脫歐」且政府無法在10月19日前「達成新協議」的狀況下，強生必須向歐盟申請延後脫歐時間至2020年1月31日。麥當納表示，若是女王伊莉莎白二世簽署生效後，法院就會要求首相執行該法案，「在這種情況下，若是強生拒絕執行，就等於藐視法庭，他可能會因此入獄。」麥當納強調，這不是針對首相的極端結果，而是任何人藐視法庭都會被關進監獄，「這是非常正常的事。」

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外界預料，強生與國會的衝突，恐怕會在英國政壇掀起一波動盪。在阻止無協議脫歐的過程中，22名保守黨員「叛變」遭開除黨籍，其中包含前首相邱吉爾的外孫蘇姆斯（Nicholas Soames），而強生的親弟弟喬強生（Jo Johnson）以及就業及退休保障大臣安珀魯德（Amber Rudd）也宣布辭去議員、閣員的職務。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）則在8日重申首相強生的決心，強調會繼續執行10月31日脫歐的計畫，拒絕再和歐盟請求延後脫歐。英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）也說，「首相會出席10月17和18日的歐盟峰會，而且會在其間試著達成一份協議。到時候他也絕不會要求延後脫歐。」

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