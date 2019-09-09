價值68萬鑽石婚戒遭竊　婦懇求小偷歸還：911罹難丈夫留下

▲莫妮卡親自設計的求婚鑽戒。（圖／翻攝自Twitter／monicareedman）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子日前在推特發文，請求小偷歸還她價值2萬美元（約台幣68萬元）的「鑽石婚戒」，甚至願意為此支付500美元（約台幣1萬5590元）的獎金，因為這是18年前在911恐攻中罹難的前夫所留下的，對她來說非常珍貴，且因為是親自設計，所以全世界只有這麼一款。

美國911恐攻事件至今將滿18年，許多罹難者家屬已經漸漸走出陰霾，儘管傷痛還在，但選擇用不同的方式來紀念已故的親人。莫妮卡（Monica Iken）17日焦急地在推特發文，請求小偷歸還被偷走的結婚鑽戒，這枚戒指對她來說意義非凡，因為那是在911身亡的前夫所留下的，為此莫妮卡願意付上500美元的懸賞金。

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9/11 widow pleads for return of stolen wedding ring https://t.co/Trtk8eEPjq pic.twitter.com/ujfFlVNpTK

莫妮卡18年前失去在世貿大樓上班的前夫伊肯（Michael Iken）後，2006年再嫁給紐約消防員，當時他選擇用伊肯所留下的求婚戒指上的鑽石，重新再設計一款，這是她緬懷前夫的方式。莫妮卡表示，這枚戒指曾在2015年接受教宗方濟各的賜福，對她的意義絕對不僅止於金錢價值。

莫妮卡說，她13日寄宿在同事的租屋處，當時她把這枚戒指與另外兩枚婚戒放在床頭櫃，然後一覺醒來就消失了。警察認為，這些戒指被偷走的機率相當大，所以莫妮卡才宣布懸賞500美元，希望這些戒指能順利回到她身邊。

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