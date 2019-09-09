金正恩若不回談判桌…川普會「很失望」 　蓬佩奧：望近期重啟對話

▲ 蓬佩奧希望近期重啟與北韓對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2月底越南「川金二會」破局至今，美國及北韓對話陷入停滯。儘管美國總統川普及北韓領導人金正恩6月底在板門店短暫會晤，承諾恢復實務協商，至今仍不見具體進展。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日表示，希望在未來幾天或幾周內重啟與北韓的無核化談判。

蓬佩奧當天接受美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）採訪時說道，「我們知道金主席持續致力於無核化。希望在未來幾天或幾周內，雙方能夠重回談判桌。這是最好的結果。」

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北韓7月底至8月多次無預警試射武器，對美韓進行聯合軍演及引進新武器的軍事行動表示抗議，使重啟對話更加困難。蓬佩奧對此則表示，儘管平壤當局試射短程導彈，金正恩並未違背對川普的承諾；而美國的目標始終是經驗證的北韓無核化。

但蓬佩奧也直言，「若金主席不重返談判桌，或進行違反他們過去三次會晤共識的飛彈試射，我想川普總統會非常失望。」

另一方面，蓬佩奧8月底曾對平壤試射稱，無法對北韓的不良行動視而不見。北韓主導與美國對話的外務省第一副相崔善姬則對此發表談話表示，「我們對與美國對話的期待逐漸消失，面臨不得不重新檢討目前為止所有措施的狀況」，引起外界憂慮，無核化談判恐將停擺。

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